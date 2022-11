Los mejores productos para ir preparando el Mundial de Qatar 2022

El próximo 20 de noviembre sonará el pitido de inicio al Mundial de fútbol de Qatar 2022. Hasta el 18 de diciembre tendrá lugar el que será el Mundial más corto de la historia, en tan solo 29 días se disputarán 64 partidos.

No obstante, dada su celebración en el país con más renta per cápita del mundo, Qatar 2022 también será el mundial más caro de la historia, con una inversión superior a los 220 mil millones de dólares.

Entre otros datos curiosos de la cita deportiva, cabe destacar que Qatar 2022 será también el primer mundial en que participarán hasta seis árbitras, y una actualización del temido sistema del VAR que va a monitorizar los fuera de juego, con la ayuda de hasta 12 cámaras en los estadios.

El Mundial de Qatar 2022 arranca el 20 de noviembre con el partido entre Qatar vs Ecuador y hasta el 23 no veremos a la selección española saltando al campo. Hasta entonces, no hay problema en ir haciendo acopio del vestuario para convertirte en el mejor hincha de ‘la Roja’ en este Mundial de Qatar 2022.

El más vendido

Esta equipación infantil incluye el escudo y la estrella de campeones del mundo bordados. Fabricada en 100% Poliéster, el kit incluye camiseta, pantalones cortos y medias. RFEF – Réplica oficial minikit primera equipación rfef 2020 Precio de compra: 27,90 € Ranking: 1 Premio: Completo Puntuación: 99

El favorito

Para celebrar esta edición histórica del torneo en Qatar, Panini se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la colección de pegatinas de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Imprescindible para cualquier verdadero fanático del fútbol o coleccionista, esta colección es 100% Panini, completa, con un concepto de diseño fresco y repleta de estadísticas y hechos. Los 32 equipos clasificados para la fase final del torneo están representados por un equipo de 18 jugadores, tiras oficiales e insignias. La colección consta de un total de 670 pegatinas, incluyendo 50 pegatinas especiales. Panini Colección de pegatinas de la Copa Mundial de la FIFA 2022 Mega Multiset Precio de compra: 29,99 € Ranking: 2 Premio: Clásico Puntuación: 96

El más económico

Demuestra que estás listo para los próximos juegos de Qatar de la Copa del Mundo de la FIFA 2022 con estas pegatinas de la Copa del Mundo. Ponlas en cualquier lugar que quieras y muestra tu fanatismo del mejor deporte del mundo. Pegatina para coche con logotipo de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 – Posee una versión coleccionable del premio más grande del fútbol mundial Precio de compra: 5,28 € Ranking: 3 Premio: Versátiles Puntuación: 93

En la carrera hasta la Copa Mundial de la FIFA de este invierno en Qatar, qué mejor manera de intentar emular a los mejores jugadores del mundo que con este balón de fútbol oficial de la Copa del Mundo de la FIFA. Está hecho de una capa exterior de PVC duradero, por lo que es adecuado para todas las actividades de fútbol recreativo. FIFA Copa del Mundo de Qatar 2022 Tamaño 5 Fútbol Aura Precio de compra: 25,38 € Ranking: 4 Premio: Oficial Puntuación: 90

Con esta selección de artículos, tendrás todo lo necesario para ir calentando el ambiente para el inicio del Mundial de Qatar 2022 del próximo 20 de noviembre. Como ya hemos visto, estos productos te ayudarán a celebrar el campeonato por todo lo alto.