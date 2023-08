Las rebajas de Zara siguen arrasando: ¡no te pierdas esta selección de artículos por menos de 10 euros!

Zara está que se sale este año con las rebajas de verano. Las ofertas no cesan y sus productos cada vez están más tirados de precio. Sus artículos ya están rebajados hasta por tercera vez, así que los clientes habituales de la conocida marca de Inditex se están volviendo locos haciéndose con sus prendas favoritas a precios que jamás hubieran imaginado.

Zapatos, vestidos, faldas, accesorios, perfumes… Las rebajas de Zara abarcan todos sus productos y algunos artículos llegan así al 90% de descuento. Como nos han encantado las prendas que hemos encontrado en su web, te traemos una selección de artículos a precios que no te podrás creer, ya que todos tienen un coste inferior a 10 euros.

Falda pantalón de lunares

Hemos escogido esta falda de lunares de color rojo porque este tipo de faldas son uno de los básicos del verano. Es fresca y se puede combinar fácilmente, creando looks con mucho encanto y personalidad. Además, es de tiro alto, por lo que favorece en cualquier tipo de cuerpo. También cuenta con un cinturón del mismo tejido que la falda y con un cierre de cremallera oculta en la parte posterior, que facilita su colocación sin que se vea. Su precio es de tan solo 9,99 euros, tras un 56% de descuento.

Esta falda pantalón de Zara vale solo 9,99 euros. Foto: Zara

Zapato destalonado metalizado

En segundo lugar, no hemos podido evitar mostrarte estos preciosos y originales zapatos de tacón fucsia metalizado. Son una fantasía y se convertirán en la estrella de cualquier look. Se trata de unos zapatos de tacón destalonado tipo salón con una tira trasera y tiras finas extraíbles para atar alrededor de la pierna, lo que le confiere un estilo sofisticado y único. Además, están acabados en punta, lo que hace que llamen aún más la atención. Lo más increíble de todo es el precio y es que ahora los puedes obtener por 5,99 euros. Sería todo un acierto que combinaras estos zapatos con un ‘total look denim‘, como este de Pull&Bear. ¡No dejarán de mirarte!

Este zapato destalonado metalizado de Zara está a un precio increíble. Foto: Zara

Body canalé

Este body de canalé nos ha dejado de piedra con su precio. Y es que es una prenda de fondo de armario, que puedes combinar con infinidad de looks y que te ayudará a lucir más elegante este verano. Tiene un cuello subido y mangas de sisa. Gracias a las rebajas de Zara su precio es de tan solo 2,99 euros.

Este body de canalé de Zara está a solo 2,99 euros en las rebajas. Foto: Zara

Vestido largo de punto

Este top largo de punto con escote redondo y tirantes finos de color azul de Zara nos ha encantado por su versatilidad. Puede usarse como top, pero también como vestido. Puedes emplearlos para pasear por la playa, pero también para planes en la ciudad. Su precio es muy económico, por 7,99 euros puedes obtener este top que debes combinar con ropa interior apropiada, ya que no cuenta con forro interior.

Este top largo azul de Zara está a un precio increíble. Foto: Zara

Si eres fan de Zara como nosotros y estás intentando ahorrar un poco en tus compras este verano, no dudes en aprovechar las ofertas que te presentamos, porque son auténticas gangas. ¡Corre y visita la tienda de Zara antes de que cesen estos espectaculares descuentos!