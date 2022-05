Guía de los mejores robots aspiradores con navegación interactiva

Cada vez más, muchos hogares van incorporando nuevos electrodomésticos que facilitan la vida y agilizan todo el proceso ya sea de limpieza o de cocinado. Uno de estos es, sin duda, el robot aspirador, que cada vez es más común verlo en los diferentes hogares debido a que permite aprovechar y economizar el tiempo y es menos ruidoso que los aspiradores tradicionales que se usaban hace unos años.

Además, la gran mayoría de estos productos tiene un sistema de navegación autónoma que les permite barrer y fregar todos los rincones de la casa. Ahora, con los cepillos que tienen incorporados consiguen limpiar las esquinas y los lugares menos accesible.

Eufy, Xiaomi, Cecotec o Conga son de los modelos más demandados por los consumidores. Sus productos presentan características muy similares, pero con pequeños matices con lo que se puede elegir aquel que se adapte más a nuestras preferencias de compra. Entre ellos hemos destacado lo siguientes:

Eufy RoboVac 15C

En cuanto al modelo de Eufy su principal ventaja y lo que le diferencia del resto de robots es la potencia que muestra. Una cifra que no es muy común en los robots aspiradores. Otro aspecto positivo es que, según el fabricante, es que la potencia no influye en el ruido que pueda producir ya que tiene un funcionamiento muy silencioso –la aspiración no supera a la de un microondas en funcionamiento-. Como viene ser común, tiene compatibilidad con el smartphone vía app y es compataible con altavoces inteligentes como Alexa o Google Home.