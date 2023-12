El roscón de Reyes de Mercadona apto para celiacos

Los excesos de las navidades siempre tienen su traca final en enero, y es con: el roscón de Reyes. Este tradicional dulce se ha convertido en todo un referente en estas fiestas. Aunque siempre ha sido típico del 6 de enero, cada vez son más las familias que incorporan este postre a las celebraciones que tienen lugar durante el invierno y el roscón de Reyes de Mercadona es uno de los que están arrasando este año. Este producto ha entrado ya en el grupo selecto de los turrones, los bombones y el mazapán.

A principios del primer mes del año todos los supermercados compiten para que su roscón sea el más vendido. Y en este sentido, Mercadona no es de los que ofrece más calidad, según el ranking de la Organización de Consumidores (OCU), que recoge Economía Digital. Sin embargo, una de las variedades de roscón presentes en sus lineales le han dado un voto positivo por parte de los celiacos.

El roscón de Reyes de Mercadona para celiacos que no deja de venderse

Para diferenciarse de sus rivales, la cadena valenciana ha decidido añadir en esta ocasión una novedad a su campaña de Navidad, con la que pretende arrasar en ventas. Esta variedad ya consiguió sorprender a muchos para bien el año pasado y parece que ya se ha convertido en un habitual de su campaña de Navidad: el roscón de Reyes sin gluten ni lactosa.

Roscón de Reyes de Mercadona.

No es la primera vez que la firma que capitanea Juan Roig apuesta por un producto para celiacos o intolerantes a la lactosa. No obstante, hace dos años no lo incluyó en el stock y las críticas no tardaron en aparecer. El año pasado y, a petición de los propios clientes, incorporó de nuevo esta opción para que su roscón sea apto para todos los públicos y este año vuelve a ser tendencia.

Los cinco distintos roscones de Reyes de Mercadona para todos los gustos

El roscón de Reyes es ya un habitual de cualquier celebración navideña, y cada vez más supermercados lo lanzan con más anticipación en sus estantes. Es una forma de poner el colofón a las fiestas navideñas, un dulce rico y tradicional que reúne a la familia a la mesa con divertidas sorpresas.

Y es que, por si tenías alguna duda, el roscón de Mercadona incluye también figurita, haba y corona para poder seguir con la tradición popular. Si te toca la figurita, podrás ponerte la corona de rey; pero, por el contrario, si te toca el haba, ¡deberás pagar el roscón! ¿Quieres descubrir si eres el elegido? Estas son las cinco variedades de roscón de Reyes de Mercadona para esta Navidad:

Roscón sin relleno

El roscón sin relleno de Mercadona es una opción exquisita para aquellos que aprecian la simplicidad y la autenticidad del clásico roscón. Este manjar, elaborado con una suave masa de brioche enriquecida con mantequilla, se presenta como un lienzo perfecto para los amantes de los sabores tradicionales. Decorado con maestría, el roscón está adornado con frutas confitadas que aportan un toque jugoso y colorido, almendra laminada que brinda una textura crujiente, y una capa de azúcar y huevo que le confiere ese característico acabado dorado y brillante.

Ideal para ser disfrutado en compañía de un reconfortante chocolate caliente o para ser personalizado con el relleno de tu preferencia, este roscón de Mercadona se convierte en una delicia versátil para cualquier ocasión. Para garantizar una experiencia de sabor óptima, se aconseja seguir las recomendaciones del fabricante: descongelar el roscón dentro del envase a temperatura ambiente durante 1 hora y media antes de su consumo. Además, es importante conservar el producto en la nevera dentro del envase y consumirlo en un plazo de tres días para mantener su frescura y calidad

Roscón sin gluten y sin lactosa

El roscón sin gluten ni lactosa de Mercadona se erige como la opción perfecta para celebrar las festividades sin restricciones alimentarias. Este delicioso manjar, disponible a partir del 19 de diciembre, se presenta como el roscón que nunca falla, apto para todos los públicos. La versatilidad de este producto permite a cada persona personalizar su experiencia culinaria al rellenarlo con sus ingredientes preferidos, brindando así la posibilidad de adaptarlo a los gustos individuales. La cuidadosa elaboración de este roscón sin gluten ni lactosa garantiza un sabor auténtico y una textura impecable, brindando a aquellos con necesidades dietéticas especiales la oportunidad de disfrutar plenamente de la temporada festiva.

Para asegurar un consumo óptimo de este exquisito roscón, se aconseja seguir las instrucciones proporcionadas por Mercadona. El proceso de descongelación, que requiere aproximadamente 3 horas a temperatura ambiente, preserva la calidad del producto. Una vez descongelado, se recomienda conservarlo en el frigorífico en su envase original y disfrutarlo en un plazo de 2 días para mantener su frescura y sabor. Cabe destacar que no se aconseja volver a congelar el roscón para garantizar la máxima calidad en cada bocado.

Los tres roscones rellenos de diferentes sabores

Mercadona presenta una irresistible propuesta para las celebraciones de Reyes con sus tres exquisitos roscos rellenos de diferentes sabores, diseñados para ser la joya de la sobremesa. Elaborados con una base de brioche enriquecido con mantequilla, estos roscones destacan por su versatilidad al ofrecer tres rellenos distintos para satisfacer todos los paladares: crema, nata y nata con cacao. Cada roscón se presenta con frutas confitadas, almendra laminada, azúcar y un dorado acabado de huevo.

Para garantizar un consumo óptimo de este manjar, Mercadona proporciona recomendaciones prácticas. Se aconseja descongelar el producto dentro del envase en la nevera, siguiendo el tiempo indicado en el envase para preservar su frescura. Antes de saborear estos roscones, se sugiere mantenerlos a temperatura ambiente durante al menos una hora, permitiendo que los sabores se desarrollen plenamente. Para conservar la frescura y calidad, se recomienda mantener los roscones dentro de su envase en la nevera y consumir antes de tres días, asegurando así una experiencia culinaria excepcional en cada bocado durante las festividades de Reyes.

Otras propuestas de roscones de Reyes de otros supermercados

Aunque Mercadona ofrece ya una amplia variedad de roscones de Reyes y es complicado encontrar la opción para celiacos e intolerantes a la lactosa en otros supermercados, hay una gran variedad de opciones y estas son algunas de las propuestas de roscones que podrás encontrar en las cadenas más habituales:

Roscón de Reyes de Hipercor

Hipercor cuenta con once variedades diferentes de roscón de Reyes en diferentes sabores y tamaños, todos ellos pertenecientes a su colección «Selection». La opción más pequeña es la de 250 gramos únicamente en su versión sin relleno, las siguientes son ya las de 450 gramos, disponible sin relleno, con relleno de nata, relleno de trufa y de nata sin azúcar.

Por otro lado, podemos optar por un tamaño un poco más grande, de 800 gramos, con nata y sin fruta escarchada, de 850 gramos con relleno de nata o de trufa, de 940 gramos con el roscón Rocher, de 950 gramos con el roscón relleno de nata y bañado en chocolate de Pedro Ximénez o la opción más grande de 1600 gramos únicamente disponible con relleno de nata, ideal para familias grandes.

El roscón de Reyes de Hipercor. Foto: Hipercor

Roscón de Reyes de Día

Día tiene a la venta un único roscón de Reyes premium con nata Dulce Noel y presentado a una bonita caja decorada. Tiene un peso de 875 gramos y podrás encontrarlo únicamente en su versión con relleno de nata a un precio de 9,99 euros.

Roscón de Reyes de Alcampo

En Alcampo podrás encontrar una amplia variedad de roscones en diferentes tamaños, aunque muchos de ellos están actualmente agotados en su página web. La opción más pequeña de 250 gramos tiene un precio de tan solo 5,49 euros, mientras que la más grande de 1090 gramos podrás encontrarla por 18,99 euros.

Los rellenos son también bastante variados, desde las opciones más tradicionales con relleno de crema o de nata, hasta propuestas sin gluten o sin azúcares añadidos o propuestas más innovadoras como la de trufa, la de nata con trufa o la de nata con crema, incluyendo por supuesto la opción sin relleno para los que prefieren el bizcocho de la forma más tradicional.

Roscón de Reyes de Carrefour

Carrefour cuenta con varias opciones y todas ellas están disponibles a un precio bastante competitivo. El tamaño va variando desde los 210 gramos hasta la opción más grande de 1,4 kilogramos. Los rellenos también están disponibles para todos los gustos, desde la opción más tradicional sin relleno hasta las de nata, nata y crema, nata con frutos rojos, trufa y pepitas de chocolate, crema, nata y trufa, trufa y nata bajo en azúcar.

Aunque muchos otros supermercados lanzarán próximamente sus propuestas, como pueden ser Lidl o Aldi, aún no están disponibles en su página web. Sin embargo, en los próximos días podremos ir viendo sus novedades y propuestas para la temporada navideña, ¿por cuál te decantas? ¡Las opciones son de lo más variadas!