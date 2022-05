Las sandalias de cuña de Zara que parecen de Hermes

La firma gallega, Zara, se inspira en Hermes para el calzado imprescindible de este verano. En verano las cuñas se convierten en un básico por su comodidad y el extra de altura que aportan y si están inspiradas en una de las marcas de lujo más reconocidas del mundo, mejor.

Este calzado con cuña de Zara, tiene 12,5 cm de altura. El tacón es de esparto y el trenzado con tiras cruzadas está elaborado en piel en color marrón. Tiene un cierre es mediante tiras con hebilla en el tobillo. Además incluye una plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. El precio de esta sandalia de Zara que te te vas a poner todos los días este verano es de 59,95 euros.

Unas sandalias en color marrón son un básico para el verano imprescindible porque pegan con literalmente todo, negro, blanco amarillo o azul con todo. Un básico de armario con un diseño inspirado en el lujo pero con un precio mucho más asequible que unas sandalias de Hermes.

Si no tienes claro como combinarlo con un vestido blanco y un capazo tienes la mejor combinación del verano. Con un traje marrón podrías combinarlo para un total look de oficina. Con unos vaqueros y una camisa para el día a día. O hasta para una boda no solo como calzado de cambio cuando te canses de los tacones. Ya que estas sandalias estilo cuña de Zara tienen un diseño muy sencillo pero elegante que pega con todo.

Si eres de las que no aguanta los tacones este tipo de calzado es para ti pero en Zara también tienen un diseño muy parecido de sandalias pero planas que es una buena opción si no te sientes cómoda con tacón. Por 29.99 euros disponible no sólo en color marrón también en un color dorado súper ponible. Que también podrás conjuntar con todo.