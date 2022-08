Las sandalias de tacón más llamativas de Zara que parecen sacadas de una marca de lujo

Cuando ideamos nuestro outfit perfecto para ciertas ocasiones, hay siempre una parte de nuestro conjunto que no pasa desapercibida. Puede marcar y cambiar por completo el estilo que queremos darle a nuestras prendas pudiendo variar entre algo más formal y algo más desenfadado. Estamos hablando del calzado, y con esta opción de Zara sin duda no pasarás desapercibido.

Bien sabemos que el verano es época de innovar y atreverse con looks que tal vez no nos pondríamos en otras ocasiones. Las prendas llamativas inundan los estantes de las nuevas colecciones de temporada y en cuando al calzado, no es una excepción. Zara ha lanzado unas sandalias de tacón que parecen sacadas de alguna marca de lujo.

Las sandalias de tacón más llamativas de Zara para fiestas y festivales

Son llamativas y atrevidas, con un tacón de 13 centímetros que te ayudará a ganar bastante altura y estilizar tus piernas. Su tono rosa fucsia es uno de los puntos más destacables de su diseño y, a pesar de su altura, son bastante cómodos de llevar gracias a su plataforma y cierre mediante pulsera con hebilla en el tobillo.

El tejido del zapato es de estilo satinado brillante, una característica más que acentúa su ya llamativo diseño. Además, incluye una plantilla Airfit técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort. Conseguirás una pisada cómoda y segura tanto por tu platilla y diseño como por el amarre.

Estas sandalias de tacón están confeccionadas principalmente en poliéster, pero algunos materiales varían dependiendo de la zona. La parte del corte está compuesta de 100% poliéster, mientras que el forro es un 90% poliéster y un 10% poliuretano. La suela está confeccionada en un resistente poliuretano termoplástico y la platilla es de un 90% poliuretano y 10% poliéster.

Unos materiales resistentes y duraderos con los que conseguirás mantener tus sandalias de tacón intactas durante años. Como ya hemos dicho, están disponibles en un llamativo tono rosa fucsia que quedará genial con tus looks más atrevidos de fiestas y festivales de verano. Las encontrarás en tiendas físicas de Zara o en su página web a un precio de 39,95 euros.