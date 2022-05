El snack sano de Mercadona perfecto para picar entre horas

El mejor snack posible es la fruta y es algo que no es ninguna novedad. Desde que somos muy pequeños nos han insistido con esos de las 5 piezas de fruta diarias. Mercadona tiene una solución y un snack ideal para comer fruta entre horas de una manera sana y menos pesada si eres de a los que las cinco piezas se le hace bola.

Los productos frescos y enteros son la opción más idónea, por su gran aporte de nutrientes cardiosaludables y antiinflamatorios como los compuestos antioxidantes, las vitaminas y la fibra soluble. Pero si no te gustan o no te apetecen puedes compaginarlos con otros productos que realmente no son nuevos. Estamos hablando de la fruta desecada.





Mercadona amplía su oferta en este tipo de productos con las nuevas Pasas sultanas sin semillas Hacendado. Son de origen turco, como indican desde la cadena de supermercados de Juan Roig estas pasas son de uva sultana, blanca y sin semillas. Este producto fue creado en el Imperio Otomano y luego exportado al resto del mundo a partir del siglo XIX precisamente por sus buenas propiedades para elaborar conservas. El procesamiento en España lo realiza el grupo valenciano especializado Importaco Casa Pons, el principal proveedor de frutos secos de la cadena de Juan Roig.

La fruta seca aunque es un buen complemento y muy sano no se debe abusar de ello. Ya que con la desecación, como ocurre con el curado de quesos y carnes, se condensa el alimento en un tamaño menor de mayor densidad nutricional. El azúcar intrínseco, natural y saludable que tienen las frutas frescas se condensa hasta transformarse en una ‘bomba’ de 61 gramos de azúcar y 324 kilocalorías por cada 100 gramos de producto.

Por lo que hay que vigilar las raciones y no pasarse y convertir algo sano y bueno en malo. El equivalente a media taza, o «un puñado», sería lo ideal para un gasto energético normal para un día. La mejor opción es que combines este producto de Mercadona con la fruta que también vende el supermercado valenciano.