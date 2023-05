Stradivarius tiene un conjunto dos piezas perfecto para tus eventos de primavera

Ya sabemos que la primavera es una época complicada tanto para escoger qué ponernos en nuestro día a día como por la cantidad de eventos que suelen surgir durante estas fechas. En esta ocasión, Stradivarius se ha convertido en nuestra gran salvación y es que cuenta con prendas de lo más elegantes y originales en sus nuevas colecciones.

Si tienes alguna boda o comunión a la vista y aún no has decidido qué te vas a poner, tenemos una propuesta que podría ser tu solución. Se trata de un total look de lo más despampanante y favorecedor compuesto por un chaleco sin mangas y una falda de corte midi en un tono azul eléctrico de lo más llamativo.

Leer más: Las sandalias planas atadas de Stradivarius con las que ir cómoda y elegante esta primavera

Chaleco corto sin mangas

La parte de arriba de este conjunto está forma simplemente por un elegante chaleco corto sin mangas con escote en pico y cierre de botonadura frontal formado por tres botones a tono. Es una pieza que podrás combinar de diferentes formas para cualquier evento y te vendrá genial en tu fondo de armario. Tiene un precio de 29,99 euros.

Falda larga con abertura

Para combinar este chaleco de la mejor manera, Stradivarius propone una falda larga de vestir con abertura en la parte frontal de lo más favorecedora. Cuenta con detalle de lazo en la zona de la cintura y cierre de cremallera a color en la parte trasera de la prenda. Está disponible a un precio de 25,99 euros.

Un conjunto de lo más elegante y favorecedor con el que conseguirás arrasar en cualquier evento de esta primavera. Pertenece a las nuevas colecciones de temporada de Stradivarius, donde podrás encontrar una gran variedad de prendas y estilos para todos los gustos, una colección que desprende modernismo y elegancia.