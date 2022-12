Se acerca uno de los puentes más deseados del año: el de la Constitución y día de la Inmaculada Concepción, o también comúnmente conocido como el puente de diciembre, que se celebra el 6 y el 8 de diciembre. Muchas personas aprovecharán para viajar, si la pandemia de coronavirus lo permite, mientras que muchas otras, las más previsoras, preferirán quedarse este puente de diciembre en sus casas al calor del hogar para decorar sus casas con ambiente navideño. Y no solo eso, sino que muchos optan por abastecer su despensa con los acontecimientos que están por llegar en las próximas fechas, desde Nochebuena hasta el día de Año Nuevo.

No obstante, muchos se topan con un gran problema durante este puente: no todos los supermercados abren durante los días ya mencionados, por lo que cabe la posibilidad de que tu plataforma de confianza no se encuentre abierta estos días. Un problema ante el cuál surge la duda: ¿qué supermercados abren? Duda que os resolveremos a continuación.

Mercadona

La cadena valenciana es una de las favoritas de un gran número de clientes, sobre todo en lo que se refiere al ámbito de la alimentación. Sin embargo, todas aquellas personas que quisieran hacer sus compras de alimentos para Navidad, tendrá que elegir otro día de la semana, ya que tanto el 6 como el 8 de diciembre, Mercadona permanecerá cerrado.

El Corte Inglés

Existen otras plataformas que no van tan enfocadas a la compra de alimentos de forma exclusiva, sino comprar a un nivel global, siendo El Corte Inglés una de las favoritas de muchos. En este caso, quienes tuvieran pensado hacer allí sus compras durante este puente, pueden estar tranquilos, ya que tiene la previsión de abrir todo el puente. Eso sí, tanto el horario como la posibilidad de que solo abra uno de los dos festivos, variará en función de la comunidad.

Lidl

En lo que respecta a Lidl, su apertura también varía en función de la comunidad en la que nos encontremos. A nivel global, la cadena germana permanecerá abierta todos los días salvo el 8 de diciembre. Un día que, sin embargo, en comunidades como Madrid o Ceuta, también abrirá, permaneciendo abierto todos los días de 09:00 horas a 22:00 horas.

Carrefour

Por su parte, Carrefour también está sujeta a pequeñas variaciones en función de la localización. Eso sí, en las grandes ciudades y lugares con gran afluencia turística, está garantizado que todas las plataformas de Carrefour, incluído Carrefour Express, abran durante toda la semana.

Día y Aldi

Aldi y Día son las plataformas que más dudas ofrecen en lo que respecta a su apertura durante este puente. Algo que se debe a que depende de cada comunidad la apertura de sus establecimientos. Es por ello que, tanto en una como en otra plataforma, tanto el martes como el jueves dependerá totalmente de cada comunidad su apertura o su cierre.