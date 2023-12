Las tartas de Mercadona que se han hecho virales en redes sociales

Mercadona no deja de sorprender a sus habituales en sus tiendas. Por mucho que la cadena valenciana pueda presumir de ser la número uno en cuanto a ventas y cuota de mercado en España, los de Juan Roig siguen dando pasos adelante para seguir dominando. Las tartas de Mercadona son siempre una de las opciones más populares en cualquier evento o celebración y estas son las que más han conseguido llamar la atención de sus clientes.

Lejos de dormirse en los laureles, en Mercadona tienen muy claro que, cuanta mayor y mejor sea su oferta de productos en sus supermercados, mayor fidelidad y mayor número de clientes tendrán, y esto es algo que han ido aplicando en muchos de sus productos, desde alimentación hasta limpieza e incluso perfumería y cosmética.

Las tartas de Mercadona que han conseguido arrasar en ventas

Entre otras cosas porque la cadena ya tiene un nombre en nuestro país, y son muchos los que ensalzan la excelente relación calidad/precio de sus productos. En este sentido, en Mercadona siguen apostando por quedarse fuera de la guerra de las nuevas categorías en los supermercados como Lidl, Aldi o Carrefour, que apuestan por la ropa, los muebles, etcétera, y siguen centrados en los suyo.

Así, los valencianos sí que están potenciando todas y cada una de las categorías en sus tiendas, sobre todo las de alimentación, limpieza e higiene personal, donde Hacendado, Bosque Verde y Deliplus son las principales protagonistas. Un buen ejemplo de esa apuesta por la variedad son las tartas congeladas que han lanzado en Mercadona. Cómo no, siendo como son de Hacendado, el precio sigue siendo su mejor arma.

Las tartas de crema con avellana

La lista de postres con los que podemos toparnos en la cadena valenciana es ya de por sí bastante amplia, englobando una gran lista de productos enfocada a todo tipo de gustos. Sin embargo, una de sus últimas incorporaciones, la tarta de Kinder Bueno, ha llegado a la cadena valenciana, al parecer, para quedarse, pues ha causado furor tanto entre sus clientes como en redes.

A diferencia de muchas de las tartas que encontramos en la cadena valenciana, en esta ocasión, estamos hablando de un producto que no es congelado, sino que podréis encontrar en la sección de repostería de la cadena valenciana. Y a grandes rasgos, se trata de una tarta con base de bizcocho, capas de nata y crema de avellanas, y una cobertura de chocolate blanco con bolitas crujientes.

Una tarta con la que la cadena valenciana ha conseguido reinventar la fórmula de uno de los dulces de un gran número de personas, y ofrecérselo en forma de un postre que se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la cadena valenciana. De hecho, tal ha sido el furor generado, que es posible que encuentres dificultades para encontrarla en tu Mercadona más cercano.

Un producto con el que la cadena valenciana demuestra una vez más por qué posee ese papel hegemónico dentro del ámbito de la alimentación, en esta ocasión de la mano de un postre que está llamado a convertirse en uno de los grandes reclamos de la plataforma. Un postre que, además, podréis encontrar en la sección repostera de Mercadona por tan solo 9,50 euros.

La tarta tradicional con la que siempre acertarás

Se puede apostar por un clásico, como puede ser la tarta de chocolate y nata, que difícilmente suele fallar. Sin embargo, gracias a Mercadona, ahora tienes la posibilidad de destacar entre tus invitados gracias a una tarta que te recordará a las que hacía tu abuela para celebrar tu cumpleaños en tu infancia.

De hecho, la cadena valenciana ha puesto ese mismo nombre a tu producto para apelar a tu nostalgia: la tarta de la abuela. No obstante, es de justicia reconocer que ese nombre no se encuentra muy lejos de la realidad. Y es que, de entre todas las tartas congeladas que se pueden encontrar en Mercadona, esta es, de lejos, la que más éxito ha cosechado.

La tarta de la abuela de Mercadona. Foto: Mercadona

Y precisamente, la clave de este éxito precisamente se encuentra en la simpleza de su elaboración. Cuenta únicamente con tres ingredientes dispuestos en varias capas: chocolate, nata, y galleta. Tres ingredientes que son más que suficientes para conformar un postre con el que te chuparás los dedos.

Otro de los factores más llamativos de este producto es que cuenta con dos vertientes, una que cuenta con un total de 10 porciones a repartir, y otra que suma un total de 20 porciones. En el caso de la segunda, Mercadona tuvo que sacarla al Mercado debido a la gran demanda que tenía la original.

El precio, de tan solo 8,30 euros, consolida el hecho de que este producto sea uno de los postres más vendidos de la cadena valenciana. Un producto que cuenta con buen sabor y un vistazo nostálgico a tiempos pasados, todo ello por menos de diez euros. Tal vez ese sea el secreto de su éxito.

La tarta de Barbie que arrasó en redes sociales

Sin lugar a dudas, una de las grandes sensaciones con las que nos hemos topado este 2023, no es otra quela película Barbie. Un fenómeno que ha sido capaz de romper todos los moldes habidos y por haber. Y es que ni siquiera el ámbito de la alimentación ha logrado escaparse. Y en Mercadona, una cadena generalmente caracterizada por no perder absolutamente ningún detalle en ningún ámbito, no han tardado en unirse a este fenómeno, de la mano de la tarta infantil de Barbie congelada.

Una tarta con la que podremos llevar a nuestra mesa el fenómeno más viral de lo que va de año, de la mano de un postre delicioso que se ha colado entre los favoritos de los clientes de Mercadona. Un postre que, como es lógico, entra en primer lugar por los ojos: cuenta con una imagen ambientada en la famosa muñeca, de la mano de un dibujo que se convertirá en la sensación de cualquier fiesta.

La tarta de Barbie de Hacendado. Foto: Mercadona.

Pero como es habitual en los productos de Hacendado, destaca por mucho más que esto. Principalmente, por unos ingredientes que la elevan a colocarse como uno de los grandes postres de Mercadona, entre los que destacan el relleno de trufa, leche, azúcar, cacao, aceite refinado de girasol, grasas vegetales de coco…

Todo ello, englobado en una tarta que dispone de un total de 20 porciones, teniendo cada una de ellas un aporte calórico de 299 calorías, lo cual la convierte en un producto no especialmente nocivo para nuestra dieta. Un plato con el que Mercadona demuestra una vez más su gran poder para captar la atención de sus clientes, en esta ocasión, de la mano del fenómeno más viral del año, que podremos encontrar por un precio de tan solo 13,80 euros.