Hay objetos, ropa o complementos que suelen ser de gustos muy especiales y personales. Ese tipo de estilo que sólo tú puedes escoger y que de alguna forma te representa. Esto no solo ocurre con la ropa o el calzado, también es muy representativo en lo que respecta a tu perfume. Elegir la colonia ideal que te guste, que no te canse y que vaya contigo no es para nada tarea fácil.

Leer más: Tous tiene en oferta la fragancia para mujer que ya es todo un éxito de ventas en Amazon

Siempre llega el momento en el que pruebas una fragancia y decides que será tu colonia principal o también puede que prefieras reservara para ocasiones más especiales. Sin embargo, cuando hablamos de marcas suele ser un producto bastante caro e igual no podemos permitirnos usar una colonia cara para uso diario.

La colonia de Tous más elegante con toques afrutados perfecta para uso diario

No siempre hay que pagar demasiado para encontrar un producto de calidad y una prueba de ello es esta colonia de Tous para mujer que es muy fresca e ideal para uso diario. Además, está de oferta en Amazon y está siendo todo un éxito de ventas. Se trata de una fragancia para mujeres que combina cuatro elementos: oro, cuero, cristal y esencia.

Este perfume comienza con una apertura fresca de fresa, lirio del valle y loto; para seguir con un corazón mucho más intenso de jazmín, osmanto y flor de Thiare. Las notas del fondo tienen toques de arándano, frambuesa, almendra y vainilla, mucho más afrutado y dulce que los anteriores. Es una colonia de una gran calidad que querrás tener siempre en tu estantería.

En términos general, su olor se puede clasificar dentro de los florales afrutados y toda esta fragancia se encierra en un bonito frasco de color dorado con toque muy elegantes. Si quieres hacerte con esta colonia, podrás encontrar el frasco de 100 mililitros en Amazon por tan solo 26,01€. Si prefieres recurrir a otras plataformas, podrás encontrarla también en Primor con el mismo tamaño o en Douglas con una edición de bolso de 4 mililitros por tan solo 4,99€.

