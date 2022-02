El vestido de fiesta de Zara con más brillo por menos de 10€

Los eventos especiales son las mejores ocasiones que se pueden presentar para lucir tus mejores galas; sin embargo, conseguir dar con el outfit ideal puede traerte muchos comederos de cabeza. Las expectativas muchas veces no superan la realidad y ese objetivo de brillar como nunca no se llega a alcanzar.

De brillar precisamente no tendrás que preocuparte con este vestido de fiesta de Zara. Es una prenda muy particular drapeado con lentejuelas plateadas en todo su tejido. Gracias a esta prenda no tendrás que preocuparte por destacar en ningún evento porque brillarás con luz propia.

El vestido de fiesta de Zara con más brillo

Se trata de un vestido de escote en pico cruzado en la parte delantera. La manga es tipo sisa con hombreras, lo que le da un estilo más juvenil y desenfadado. Tiene un detalle de frunce en la parte delantera que le da un toque diferente y sugerente.

Cuenta con un forro interior que lo hace más cómodo y además protege el tejido. Está confeccionado con un 75% de poliéster y un 25% de fibra metalizada que le da ese brillo plateado que tanto llama la atención en esta prenda. El forro interior también hecho con poliéster, en este caso al 100%.

Si estás pensando en hacerte con un vestido de fiesta llamativo, sugerente y con mucho brillo, esta es la opción perfecta para tener en tu armario y sacar a relucir en las mejores ocasiones. Podrás adquirirlo en las tallas XS y S en cualquier tienda física de Zara o en su página web por tan solo 7,99€, ¡toda una ganga!

