El vestido rojo que no puedes dejar escapar en las rebajas de invierno de Zara

Sabemos que el rojo en la ropa transmite sensualidad y elegancia. Un tono que logra un efecto totalmente sofisticado sin necesidad de patrones de especiales. Zara lo sabe y por eso este en estas rebajas de enero ha querido traernos un vestido que seguro que os va a encantar tanto como a nosotras.

Ya seas rubia, morena o pelirroja, el rojo puede aportar sensualidad a tu look. Muchas celebrities ya se han hecho con este nuevo vestido de Zara y nosotras no queremos que tú pierdas esta oportunidad. Puedes llevarlo para una cita romántica o para un paseo con amigas, de cualquier forma acertarás con este vestido que necesita muy pocos complementos para crear un look impecable.

Leer más: El vestido con cuello halter de Zara que está triunfando en las rebajas de invierno

Vestido corto pinzas Zara

Se trata de un modelo mini de cuello subido y manga larga, por lo que es perfecto para esta temporada de frío. Incluye unos elegantes detalles con pinzas en la cintura que la convierten en una de esas prendas que favorecen a cualquier figura.

La manga termina con un pequeño botón dorado que cierra el puño, este sigue la línea menos es más y como el resto del patrón del vestido destila pura elegancia. Es perfecto para combinar en invierno con panties, botas o botines; y en temporada de buen tiempo con sandalias.

El vestido termina con un bajo evasé y muy favorecedor. Se cierra en la parte posterior con una cremallera oculta en la costura, y ahora puede ser tuyo por mucho menos. 20 euros, este es el precio actual tras aplicar un 44% de descuento sobre el precio original de 36 euros.

Lo más seguro que dure un abrir y cerrar de ojos, hay muchas tallas de las que ya quedan pocas unidades. Entonces, si realmente quieres agregarlo a tu armario, no lo pienses dos veces y ponlo en tu carrito ahora. Actualmente no hay tallas disponibles en la S y M, todas las demás (de la XS a la XL) tienen stock, pero limitado.