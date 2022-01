Zara apuesta por la lana con este abrigo cruzado que ha marcado tendencia

La lana ha vuelto a las nuevas colecciones de muchas marcas y cadenas de ropa. El estilo cozy vuelve a ser de lo más vendido de esta temporada y es que su aspecto acogedor le da un toque desenfadado y casual a los outfits. Las modas siempre vuelven y se ha demostrado en las nuevas colecciones de invierno.

Zara no ha sido menos y ha querido unirse a esta tendencia con un abrigo de lana blanco que no puede faltar en tu armario esta temporada. Si buscas lo último en comodidad y estilo, no te pierdas esta prenda que gana en calidad y elegancia.

El abrigo más cozy de Zara

Se trata de un abrigo cruzado confeccionado con tejido de mezcla de lana con un cuello de solapa y manga larga. Cuenta con dos bolsillos en la parte delantera y se cierra con dos botones blancos al estilo clásico de los abrigos de tela. La parte interior está cubierta por un forro interior del mismo tono y tiene una abertura en la parte baja de la espalda.

El abrigo de lana de Zara

Los botones de la parte central le dan ese estilo cruzado que aporta sobriedad y elegancia a la prenda. La tela está compuesta por un 33% de algodón, un 27% de lana, 21% de poliéster, 17% de acrílico y 2% de otras fibras, a diferencia del forro interior que está hecho 100% de viscosa. Está disponible en todas las tallas en color blanco crudo y podrás adquirirlo por 99,95€ tanto en tiendas físicas como en online.

Además, Zara apuesta por el medioambiente con su campaña Green to Wear 2.0 cuyo objetivo es minimizar el impacto ambiental de su producción textil, por lo que al menos un 30% del algodón es reciclado. Esta prenda se encuentra clasificada dentro de las Join Life, lo que significa que su producción utiliza tecnologías y materias primas que ayudan a reducir el impacto medioambiental.