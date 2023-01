El último éxito de Zara es esta blazer khaki oscuro para la oficina o las fiestas

Hemos aprendido bien que el blazer es una de las prendas que no debe faltar en todo armario cápsula. Por ejemplo, sabemos cuánto puede salvar si necesitas combinarlo con jeans y una camisa o si quieres darle un aire serio a tu vestido, e incluso hemos aprendido a vestirlo con ropa deportiva como sudaderas. Pero a pesar de todas las posibilidades que nos puede ofrecer en el día a día, no todo el mundo se siente igualmente motivado por este recurso. Algunas personas ven esta prenda como algo demasiado formal que puede volverse aburrido.

El año pasado, el mundo de la moda nos sorprendió con cut out o aberturas en los lugares más insólitos de la ropa. Ahora Zara nos sorprende con su americana cut out más original. Una de las novedades de la firma gallega que sin duda las fashionistas no se perderán, porque además de elegante, también es innovadora y está de moda. ¿Quieres saber más sobre este nuevo producto de Zara? Sigue leyendo.

Blazer cut out cinturón Zara

Es una americana de mezcla de viscosa con cuello con solapas y manga larga. En color caqui oscuro, tiene bolsillos de solapa en la parte delantera y bolsillos de vivo en el pecho. Incluye un cinturón con una hebilla metálica muy original que encaja en la parte delantera de la blazer, fabricado en el mismo tejido que el resto de la prenda, adaptándose a tu figura.

Pero lo que más sorprende de esta prenda que ha aparecido recientemente en los escaparates de Zara, sin duda es su abertura en la espalda. Más específicamente, en la zona lumbar, justo encima de los riñones, donde se abre una abertura semicircular a través de la cual se ve la piel. Sin duda, la chaqueta solo es apta para valientes que se atreven a innovar en su indumentaria.

El precio de esta blazer con aberturas y cinturón es de 80 euros. Puedes conseguirla en tallas de la XS a la XL y es ligeramente elástica, por lo que la sentirás muy cómoda.