Zara se une a las tendencias de primavera con este canjunto dos piezas en tejido de punto

Los total look están a la orden del día y cada vez son más las cadenas de ropa como Zara que apuestan en sus nuevas colecciones por propuestas de looks completos o conjuntos dos piezas, y suelen ser todo un éxito. Son la opción ideal para contar con outfits completos en tu fondo de armario y no tener que pensar con qué combinarlos.

Es por ello que siempre nos gusta apostar por los total look, y más cuando encajan tan bien en las tendencias de la temporada como este conjunto dos piezas de punto formado por un top estilo crop y una falda larga de Zara. Es la opción ideal tanto para combinar con unas zapatillas en tu día a día como para combinar con unas sandalias en ocasiones especiales.

Top crop estructura de punto

La parte superior de este conjunto está formada por un bonito top estilo crop confeccionado en tejido de punto con un 50% de viscosa, un 47% de poliamida y un 3% de elastano. Es de escote recto y tirantes anchos, muy sencillo y combinable tanto en su conjunto como por separado. Está disponible en color azul a un precio de 15,95 euros.

Falda estructura de punto combinada

Para combinar una parte superior tan sencilla, Zara quiso darle protagonismo con una parte de abajo original y llena de personalidad. Se trata de una bonita falda larga de tiro alto con un tejido combinado semitransparente en el bajo junto con una parte de punto en la zona alta de la prenda. Está disponible también en color azul a un precio de 27,95 euros.

Un conjunto que podría convertirse en la opción ideal tanto para ir arreglada en tu día a día como para esas ocasiones más especiales en las que puedes ir elegante, simplemente añadiéndole al conjunto unos bonitos zapatos de tacón. Merece la pena tenerlo en tu fondo de armario y además el punto es una de las mayores tendencias esta primavera.