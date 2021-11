Zara tiene un vestido que parece una chaqueta y que va camino de convertirse en la gran sensación del Black Friday

El Black Friday también llegó a tiendas de moda como Zara. La firma de Amancio Ortega estrenó el viernes con descuentos y ofertas irresistibles con las que renovar el armario por muy poco dinero.

No obstante, como suele ocurrir con las mejores promociones, desaparecieron en cuestión de horas. Más concretamente, se agotaron a la velocidad de la luz. Así, si no fuiste d ellos primeros o primeras que se metió en su página web, lo más probable es que no encontraras esa prenda que llevabas vigilando desde hace semanas ni esa oferta que pensabas aprovechar.

Leer más: Zara tiene el vestido estilo Rita Hayworth que te hará sentir como una una estrella de cine

Zara arrasa en el Black Friday

No obstante, todavía quedan algunas opciones que, si no son las mejores, sí merece a pena aprovecharlas. Por ejemplo, la que propone Zara para el vestido polo de punto con botones. Una pieza que no es de las que ha volado en horas, pero que apunta a sumarse a las grandes sensaciones de este Black Friday.

Vestido polo de punto de Zara

Este vestido de Zara es perfecto para tener de fondo de armario y es perfecto para el invierno. Pero por estilo y confortabilidad también lo es para casi cualquier época del año.

El vestido polo de punto de Zara sobrevive al Black Friday

Este vestido de la marca de Inditex destaca por su diseño de talle corto y de manga larga. Y le queda de maravilla el cuello de solapa al más puro estilo polo que le otorga una elegancia exquisita.

Por otro lado, este vestido polo de punto de Zara está disponible en tallas que van de la S a la XL. Al menos de momento. Y lo puedes escoger en dos colores: púrpura o antracita. Los dos te quedarán de maravilla.

Vestido polo de punto de Zara

Asimismo, todo ello está elaborado con un tejido de punto compuesto de poliéster en un 57%, acrílico en un 25%, nailon en un 15% y elastano en un 3%. Además, según anuncia Zara, esta pieza “se producen utilizando tecnologías y materias primas que nos ayudan a reducir el impacto medioambiental de nuestros productos”.

Y en cuanto a su precio, puedes hacerte con este vestido por 29,95 euros. Aunque en la web no figura en qué tiendas físicas lo puedes encontrar.