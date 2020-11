Royal Caribbean provisiona 21M por las deudas a clientes de Pullmantur

02 de noviembre de 2020 (04:55 CET)

El futuro de Pullmantur sigue siendo una de las grandes incógnitas del sector turístico en España. La compañía de cruceros ha presentado concurso de acreedores para todas sus filiales y ultima un ERE para buena parte de la plantilla, que todavía espera que alguien de la alta dirección dé explicaciones. De momento, su propietario, Royal Caribbean, confiesa cuál es el impacto que su participada ha tenido para el grupo.

De acuerdo a las cuentas presentadas el pasado 30 de octubre ante la CNMV estadounidense (Securities and Exchange Commission​), Royal Caribbean Cruises LTD ha reflejado en su balance un impacto de 21,63 millones de dólares por la reestructuración de la compañía durante el tercer trimestre del año.

Fuentes no oficiales de Pullmantur matizan a Economía Digital que la cifra equivale a la provisión de dinero adeudado a los clientes por los viajes no pagados. El portavoz de la compañía no quiso hacer matiz alguno, alegando que era una cuestión que no les atañe a ellos, sino a su accionista y socio estratégico.

Los 21 millones de dólares quedarían por debajo de las estimaciones que se realizaron meses atrás. En una primera valoración del balance de daños, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) estimó que la cifra de deuda a particulares y agencias por parte de Pullmantur rozaba los 50 millones de euros.

Otro mal trimestre para Royal Caribbean

El impacto de Pullmantur no fue ni mucho menos la nota más negativa para Royal Caribbean. La compañía reportó, en un hecho muy poco frecuente, ingresos negativos para el tercer trimestre por valor de 33,7 millones de dólares.

El motivo, según explicó Rob Zeiger, portavoz de Royal Caribbean, fue que “este trimestre identificamos créditos y reembolsos inmateriales en reservas que anteriormente se reconocían incorrectamente como ingresos por cancelación, por lo que revertimos esos ingresos”.

Respecto al resultado final, la compañía con sede en Miami anotó unas pérdidas por valor de 1.200 millones de dólares, en comparación con los beneficios de 896,8 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

La continuidad de Pullmantur, en el aire

El futuro de la compañía española sigue siendo un mar de dudas. El consejero delegado de la compañía, Richard Vogel, contestó a las informaciones que apuntaban a que se preparaba un ajuste de plantilla para el 100% de los trabajadores (350) y matizó que "no todo está perdido". En los últimos días, el propio Vogel ha hecho hincapié en la misma idea, con un texto publicado en las redes sociales bajo el título Nada es sencillo en estos tiempos, pero nada es imposible. "Mientras la industria continúa esperando el momento de zarpar, tiene que seguir gestionando día a día sus desafíos para sobrevivir", reflexionaba el directivo.

Sus palabras harían alusión a un plan de salvación que pasaría por un adelgazamiento al máximo de la estructura, con un cambio de oficinas y el mantenimiento mínimo de la plantilla. La media sí obligaría a un ERE, pero del 70%.

La realidad es que ninguna de las dos opciones se ha concretado a los trabajadores. La gran mayoría siguen bajo el paraguas de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que habilitó el Gobierno de España, con el objetivo de amortiguar el golpe del coronavirus en las empresas y los trabajadores, además de maquillar la cifra del número de desempleados reales en el país.

Mientras, la compañía, en manos del administrador concursal Data Concursal, ya ha empezado a dar los primeros pasos para devolver el dinero que adeuda. Uno de ellos ha sido la compensación con un bono cuyo valor se calculará en base a la cantidad abonada por la tarifa de cabina. La idea es que dicho bono sea aplicable en cruceros de Royal Caribbean International o Celebrity Cruises, otra subsidiaria del grupo.

