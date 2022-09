Aviso a jubilados que viven solos: por qué te afecta más la inflación 

Casi cinco millones de personas viven solas en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos de 2020. Esto quiere decir que uno de cada cuatro hogares españoles es unipersonal. Desde 2018, además, esta tendencia va en aumento y, en concreto, una mayoría -el 43,3%- son personas mayores de 65 años, según avisa Caixabank. Y un 70,9% son mujeres.

La manera que este segmento de la población tiene de consumir y relacionarse ha perfilado lo que se conoce como economía de la soledad (the lonely economy), indica la entidad bancaria en su blog. No obstante, este fenómeno no sucede solo en España: cada vez hay más personas viviendo solas en otros países de Europa, EE. UU. y Asia, según el informe de la consultora McKinsey Five Fifty: The lonely economy.

El coste de la soledad

Vivir solo es más caro que vivir en familia, en pareja o compartiendo piso. Los gastos en alimentación, por el envasado y la duración de los alimentos, pueden elevarse hasta un 25 % sobre el gasto de un hogar con varios habitantes, según apunta El País. También el pago de la renta o de la hipoteca o los servicios contratados (luz, agua, comunidad, internet, plataformas de streaming) recae en una sola persona, mientras que si el hogar tiene más residentes este gasto suele repartirse.

Las ayudas van en función del número de hijos. Pixabay

Solo el gasto medio del hogar (vivienda, agua, electricidad o gas) representa un 60% adicional, según informó Aragón Televisión. La tributación también presenta diferencias para las personas que viven solas.

Consumo unipersonal

Los hogares con un solo individuo suponen el 16% del gasto total de los españoles en alimentación, estima El País. Pero, en su caso, el volumen de producto o servicio que llega a consumir una persona sola también establece diferencias.

Por ejemplo, en el envasado: son muchas las marcas de alimentación que optan por reducir el tamaño de sus envases, ya que, una vez abiertos, el contenido caduca rápidamente sin dar opción al comprador de consumirlo. Otras han buscado diversas soluciones, como mantener la cantidad, pero repartida en envases más pequeños.

El sector inmobiliario también ha asumido el reto de la economía de la soledad, reduciendo la superficie de las viviendas en sus nuevas promociones. En el diseño también cuenta el dato de que la mitad de los hogares unipersonales está habitada por personas mayores: cada vez se incorporan más detalles que tienen en cuenta que muchos compradores e inquilinos podrán desarrollar dificultades de movilidad en sus últimos años de vida, ha informado Caixabank.