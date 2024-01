Así puedes calcular los días de vacaciones por mes trabajado

El Estatuto de los Trabajadores establece que todos los trabajadores tienen derecho a 30 días naturales de vacaciones, que equivale a 22 días laborales, en caso de que en el convenio colectivo de aplicación se establezcan de esta manera.

Por ello, cuando se acerca la fecha para elegir las vacaciones del año, son muchos los trabajadores que se preguntan cómo se calculan las vacaciones y cuántos días pertenecen de descanso por mes trabajado. Te respondemos a todas las preguntas.

Cómo calcular los días de vacaciones

Concretamente, el cálculo de las vacaciones pueden ser de dos formas:

Días naturales: 30 días naturales al año, lo que se traduce en 2,5 días naturales de vacaciones por mes trabajado .

. Días laborales: 22 días laborales al año, lo que se traduce en 1,8 días laborables de vacaciones por mes trabajado.

Además, cabe recordar que en el caso de que se trate de días naturales, se tienen en cuenta los festivos y fines de semana a la hora de escoger las vacaciones. Por ello, es importante organizar el calendario de las vacaciones y no perder días naturales de vacaciones por posibles festivos.

Durante las vacaciones, el descanso ha de ser obligatoriamente remunerado, de forma que el trabajador siga recibiendo una compensación monetaria a pesar de no estar trabajando durante un determinado período.

Vacaciones si has trabajado 3 meses

Si no has llegado al año trabajado, debes saber que también tienes derecho a disfrutar de unos días de descanso. Si has trabajado durante tres meses, y en tu convenio se establecen vacaciones naturales, te corresponderá 2,5 días de vacaciones por mes trabajado.

Por ejemplo, si has trabajado 3 meses, debes multiplicar 2,5 por 3 meses, obteniendo un resultado de 7,5 días de descanso.

Vacaciones si has trabajado 6 meses

En el caso de haber trabajado en la misma empresa durante 6 meses, te corresponderá un total de 2,5 por 6 meses, lo que se traduce en 15 días naturales de vacaciones.

¿Las vacaciones caducan?

Si te preguntas si las vacaciones tienen fecha de caducidad, la respuesta es sí. El trabajador debe disfrutar de su periodo de vacaciones antes de finalizar el año natural, es decir, el 31 de diciembre. Esta sería la fecha de caducidad de todas las vacaciones, aunque existen algunas excepciones.

Y es que, a no ser que no se hayan podido disfrutar por una baja maternal o por una incapacidad temporal, una vez pasado el año natural, las vacaciones no se podrán disfrutar al año siguiente y tampoco se tendrá el derecho a reclamarlas. En otras palabras, estarían perdidas.

¿Las vacaciones se pueden pagar en vez de disfrutar?

Por regla general, las vacaciones no disfrutadas o pueden ser abonadas, aunque existen algunas excepciones: