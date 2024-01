Impuesto de donaciones: cuánto se paga

Las donaciones tienen una cara oculta. Hacer una donación en vida a hijos o familiares es un acto habitual y una alternativa a las herencias, sin embargo, es importante olvidarse de la falsa creencia de que hacer una donación es gratuito.

Y es que, a pesar de realizarse de forma altruista, es importante saber que las donaciones que tienen un precio, en forma de impuestos, que deben abonar tanto los donantes como los donatarios.

Cuándo se considera que has hecho donación

En las donaciones no existe un mínimo de cantidad a la hora de presentar el impuesto de sucesiones y donaciones, por lo que cualquier importe está sujeto al pago del gravamen.

Por ejemplo, se debe pagar el impuesto de donaciones por los regalos de boda, cuando se vende una propiedad por debajo de su valor, se perdona un préstamo o se da dinero a un hijo para la entrada de una vivienda.

Qué impuestos se abonan en una donación y cuantía

En total, las donaciones contemplan tres impuestos: Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la plusvalía municipal, en el caso de donación de inmuebles.

La persona que recibe la donación debe pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este impuesto grava el patrimonio adquirido por las personas físicas a través de herencias, legados o donaciones y que tiene ​un carácter progresivo, ya que en lugar de un porcentaje fijo va variando en función del volumen de la herencia.

La cuantía a abonar puede variar en función de la comunidad autónoma, el parentesco, el valor de la herencia y el uso posterior de esta. Dicho impuesto es difícil de esquivar, pero no imposible, dado que existen un seguido de maniobras para pagar lo menos posible. Los ciudadanos tienen un plazo de 30 días para liquidar la tasa desde el momento en el que se realiza la donación.

Cada comunidad autónoma regula el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Foto: Freepik.

En el caso del Impuesto sobre Donaciones prescribirá a los cinco años el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y la acción para imponer sanciones tributarias.

Por su parte, los donantes tendrán que hacer frente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Los donantes están obligados a incluir la ganancia patrimonial en la Declaración de la Renta.

Además de los dos anteriores, en caso de tratarse de la donación de un inmueble urbano, el donatario también deberá hacer frente a la plusvalía municipal, un impuesto de carácter local que debe abonarse en caso de donación o herencia. Este impuesto grava el incremento de valor que experimenta un inmueble desde que se adquiere hasta que se transmite.

Cuánto puedo donar sin tributar

A pesar de que la legislación deja bien claro que las donaciones han de declararse bajo ese tributo, si no pasa de un límite no suele ser investigado por las autoridades fiscales. Dado que las entidades financieras han de comunicar a la Agencia Tributaria las operaciones bancarias por un valor superior a los 3.000 euros, especialmente si se emplean billetes de 500 euros, las donaciones inferiores a ese importe no suelen ser investigadas.

Leer más: Descubre cómo hacer una donación sin pagar impuestos

La única situación que contempla el Código Civil a la hora de realizar una donación, sin pagar ningún tipo de impuesto al fisco, está recogida en el artículo 142.

El supuesto en el cual se puede hacer una donación sin liquidar ningún gravamen es la atención a las necesidades básicas de hijos y padres, según concreta la legislación.