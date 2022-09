Hipotecas: cuatro trucos para ahorrar y comprarte una casa

Comprarte una casa puede que sea el mayor logro que consigas en tu vida. Antes parecía sencillo, te casabas, ahorrabas y te metías en una hipoteca a medias. En las nuevas generaciones, este paso se retrasa cada vez más por las circunstancias económicas y porque algunas personas prefieren dar este paso en solitario.

La colaboradora de La sexta noche, Elisa Beni, dijo, desatando una fuerte polémica en Twitter, que si los jóvenes no se compran una casa es porque no ahorran lo suficiente. Y lo cierto es que, aunque se priven de algún viaje, festival o cenas en restaurantes, lo siguen teniendo muy difícil.

Cómo funciona una hipoteca. iStock

Por eso, BBVA ha elaborado una lista de cuatro puntos en la que encontrarás diferentes trucos para ahorrar y conseguir tener una vivienda en propiedad. Esta pequeña guía te ayudará a construir un plan de ahorros que te encamine a conseguir el dinero para pagar una cuota inicial de una casa y después poder financiar lo que haga falta.

1. Prioriza tus gastos

Hay gastos indispensables como el arriendo, la alimentación o el pago de tus obligaciones financieras. Al hacer un presupuesto mensual, estos gastos no deberían superar el 50% de tus ingresos.

2. Sé racional

No se trata de volverse un tacaño o de no volver a salir de la casa para no gastar. Pero, siguiendo con el presupuesto, puedes destinar el 20% de tus ingresos a los gustos: algo de ropa nueva, salir de fiesta, ir a cine…

3. Trata de separar el 30% de tus ingresos para el ahorro

Un buen método para lograrlo es enviar ese porcentaje a productos como un CDT o a un Fondo de Inversión tan pronto recibes tu sueldo, así te aseguras de conservarlo y organizas tus gastos desde el comienzo del mes.

4. Traza una meta

Plantéate una meta: por ejemplo que en cinco años logres ahorrar el dinero para la cuota inicial de un apartamento. Para lograrlo, debes calcular el promedio de esa cuota, divídela en 60 y ese es el monto mensual que debes ahorrar en tu CDT o Fondo de Inversión.

Solo debes seguir estos cuatro trucos y verás que cada día estarás más cerca de escuchar las llaves de tu casa colgando en tu llavero.