¿Cada cuánto lavas tus sábanas?: esto sería lo correcto

Es una de las tareas domésticas más pesadas. Lavar y cambiar las sábanas supone un incordio para muchos: ocupan mucho espacio en la lavadora y la complicación aumenta a la hora de tenderlas. Es por ello que, en muchas ocasiones, retrasamos esta tarea y, lo más seguro, es que una mayoría de las personas no las laven con toda la frecuencia que es necesaria.

Idealista ha publicado un artículo en el que espera resolver todas tus dudas. El primer consejo que da el portal inmobiliario es lavarlas nada más comprarlas para eliminar los restos químicos y polvo que se haya podido acumular durante el almacenamiento o el transporte.

Y, ¿después? ¿cada cuánto debemos meterlas en la lavadora? Lo ideal sería cada semana y, en el caso de que sea imposible por una cuestión de tiempo, los expertos recomiendan que no sea más de dos semanas. Este es el plazo máximo que no deberías superar. «Hay que tener en cuenta que cuando dormimos, nuestro cuerpo desprende células muertas… que son un alimento perfecto para los ácaros. Además también puede haber hongos, restos de maquillajes….», aseguran desde Idealista.

Qué hacer si las sábanas son blancas

Si las sábanas son blancas lo idóneo para mantenerlas impolutas es lavarlas con agua y jabón neutro a una temperatura entre 70 y 60 grados. Pero lo malo es que si así estarán totalmente limpias. Hay algunos bichillos, como ácaros y bacterias, que resisten hasta el agua caliente, por lo que lo mejor es meter después la ropa de cama en la secadora y con media hora sería más que suficiente para acabar con ellos.

Idealista recomienda limpiar también la secadora, al menos un par de veces al año, para alargar su vida útil.Y para los que no tienen secadora no hay problema. No obstante, necesitarán luz solar directa al tenderlas.

¿Hay que lavar las sábanas?

Las almohadas, por raro que parezca, también hay que lavarlas. En ellas se acumulan manchas amarillas y, si es así, es mejor tirarlas. Idealista advierte que si la almohada tiene relleno natural, deberás llevarlas a la tintorería. Si ese relleno es sintético, puedes lavarlas entre 40 y 60 grados pero nunca está de más mirar la etiqueta para no meter la pata.

«Para secarla, si tienes secadora lo tienes fácil: la metes a temperatura baja y ya está. Si no, ahora en verano puedes aprovechar la temperatura exterior para hacerlo aunque deberás ir girando la almohada para que se seque por todas partes», concluye el portal inmobiliario.