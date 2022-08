Nuevo cambio en la DGT: ahora las multas se notifican así

Nuevo cambio en la DGT. A partir del próximo 1 de noviembre, la Dirección General de Tráfico cambiará la manera de notificar las multas de tráfico. A partir de esa fecha, Tráfico dejará de emitir multas en papel y lo hará a través de un buzón electrónico.

Esta nueva norma no afectará a particulares, ya que no están obligados a disponer de un correo electrónico. No obstante, afectará a las empresas. Estas tendrán que registrarse en la Dirección Electrónica Vial (DEV), el buzón donde recibirán las comunicaciones y notificaciones de la DGT. Tráfico asignará directamente una DEV a todo titular de un permiso de conducir o del permiso de circulación de un vehículo.

Así, el alta es voluntaria para las personas físicas, pero obligatoria para las personas jurídicas cuando deseen matricular o cambiar la titularidad de un vehículo. En el caso de no darse de alta, las empresas no serán conocedoras de sí la DGT les ha sancionado y tendrán que abonar el importe de todas formas, sin la oportunidad de abonar la mitad de la sanción económica.

Las comunicaciones y notificaciones se envían directamente a la DEV y las podrás consultar directamente entrando en la aplicación con tu certificado o DNI electrónico. Además, la DGT te enviará un mensaje a la dirección de correo electrónico o al número de teléfono móvil que indicaste al realizar el alta avisando que tienes una nueva comunicación o notificación pendiente de leer.

Alta al DEV

Darse de alta en el DEV es posible en cualquier momento y es totalmente gratuito. Para ello es necesario tener un certificado digital o el DNI electrónico en vigor tanto para darte de alta como para modificar tu suscripción y leer notificaciones puestas a disposición en tu buzón.