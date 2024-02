OCU: qué es y cómo poner una reclamación

Cuando compramos un producto, ya sea por Internet o en tienda física, no siempre cumple con las expectativas que esperábamos o no cumple con las condiciones que se detallan en la descripción.

Por ello, es posible que, en alguna ocasión, nos veamos en la obligación de hacer una reclamación a una empresa para poder defender nuestros derechos como consumidores. Para hacer facilitar el proceso existen algunas organizaciones que te ayudan ya acompañan, como es la Organización de Consumidores y Usuarios.

Qué es la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios es una asociación privada independiente y sin ánimo de lucro que nació en 1975 con un objetivo claro: la información y atención de los consumidores y la defensa de sus intereses.

«Nuestra misión es la defensa de los derechos de los ciudadanos de España como consumidores, para crear una sociedad de consumo transparente y justa», aseguran desde su página web.

La OCU tiene el objetivo de defender a los consumidores. Imagen: Freepik.

Para defender los derechos de todos los consumidores, cuentan con publicaciones (revistas, página web, newsletter) y asesoramiento personalizado y experto. Te explicamos cómo puedes poner una reclamación a través de la OCU: son tres pasos.

Cómo poner una reclamación con la OCU

El primer paso de este procedimiento, es enviar una reclamación amistosa a la empresa vía email explicando lo que ha ocurrido, tal y como explican en su portal. Entonces, recibirás una respuesta en la plataforma que OCU ha habilitado para ello con el fin de agilizar el contacto entre las partes.

En el caso de que el argumento de la empresa en cuestión no te convenza, no resuelve el problema o no obtienes respuesta, llega el paso de pedir ayuda a la OCU. Para que su equipo jurídico te proteja en el proceso y puedas avanzar en tu petición, es imprescindible que te hagas socio de la organización.

En el portal de reclamaciones te ayudarán a redactar la reclamación y, además, el documento que finalmente envíes a la empresa irá acompañado del logo de OCU. Además, la OCU recomienda hacer pública la reclamación para tener más visibilidad y tenga más fuerza. Esto ayuda a que la empresa se vea obligada en ofrecer una respuesta.

Si ya has reclamado previamente, la OCU ofrece asesoramiento en temas legales, laborales, fiscales, entre otros, así como dispone de un servicio de mediación realizado por abogados.