El TJUE establece nuevos criterios para reclamar gastos hipotecarios

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió hoy un fallo que redefine los plazos para reclamar los gastos hipotecarios, indicando que el periodo de prescripción de diez años solo puede aplicarse si el consumidor pudo conocer sus derechos antes de que dicho plazo comenzara a correr o expirase.

La decisión judicial establece que el plazo para la reclamación de gastos hipotecarios no comenzará hasta que el consumidor sea consciente del carácter abusivo de una cláusula contractual. Además, destaca que, además de conocer sus derechos, el consumidor debe tener tiempo suficiente para preparar y presentar un recurso de manera efectiva contra cláusulas abusivas.

El Tribunal de Justicia subrayó que las normas que rigen los plazos de prescripción deben ser conformes con el principio de efectividad. No es suficiente que el consumidor conozca los hechos determinantes del carácter abusivo de una cláusula contractual; también debe estar al tanto de los derechos que le confiere la directiva sobre las cláusulas abusivas y contar con el tiempo necesario para ejercerlos.

La sentencia destaca la posición de inferioridad del consumidor respecto al profesional en términos de información, lo que lleva a adherirse a condiciones predeterminadas. En este contexto, el TJUE señala que no se puede presumir que la información del consumidor incluya el conocimiento de la jurisprudencia nacional en materia de derechos de los consumidores, incluso si está consolidada.

El fallo también resalta que, aunque se pueda esperar que los profesionales estén informados sobre aspectos jurídicos, no se puede exigir lo mismo a los consumidores, dada la naturaleza ocasional o excepcional de la celebración de contratos con cláusulas de este tipo.

La presidenta de Asufin celebra la sentencia del TJUE

Según ha podido saber ECONOMÍA DIGITAL, Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), ha expresado su satisfacción tras la sentencia del TJUE en relación con los gastos de hipoteca y el plazo para reclamar.

«En Asufin estamos muy contentos con la nueva sentencia del TJUE sobre los gastos de hipoteca y el plazo para reclamar», afirmó Suárez. La sentencia establece que el plazo no comienza a contar a partir de la resolución del Tribunal Supremo, especialmente si ha sido corregida posteriormente. «Es decir, el plazo no acaba ahora, cinco años después de la sentencia de enero de 2019», agregó Suárez.

La presidenta de Asufin también destacó que la sentencia refuta la posición de la Audiencia Provincial de Barcelona y la de Baleares, que sostenían que el plazo debería comenzar a contar desde el pago de las facturas. Según la sentencia del TJUE, el plazo inicia cuando el consumidor tiene conocimiento de la efusividad de la cláusula, es decir, cuando hay una sentencia firme que declara la cláusula como abusiva.

«La sentencia es interesante porque indica a los bancos que ellos sí sabían que sus cláusulas eran abusivas, mientras que los clientes no lo sabían. A pesar de ello, no solo no informaron a los clientes, sino que continúan obligándolos a acudir a tribunales, saturando cada día, una vez más, los tribunales de justicia», subrayó Suárez.