En un informe publicado a principios de año, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reveló que el empleo en España ha experimentado un crecimiento significativo durante el año 2023.

Con una media de 539.740 afiliados adicionales, el país alcanzó un récord de 20,84 millones de ocupados en diciembre, marcando cifras no vistas desde 2007. Paralelamente, el desempleo disminuyó en 130.197 personas a lo largo del ejercicio, situándose en 2,7 millones, la cifra más baja para un cierre de año en más de una década.

En cuanto al paro registrado, el Ministerio de Trabajo destaca una reducción de 27.375 personas en diciembre, casi la mitad de la disminución observada en el mismo mes del año anterior.

España tiene unos 2,85 millones de personas en el paro. Foto EFE

A pesar de estos datos, millones de personas en España enfrentan la realidad del desempleo. Ante este escenario, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una prestación contributiva para proteger a aquellos que han perdido su empleo de forma involuntaria. Sin embargo, surge la pregunta de si los beneficiarios de esta prestación pueden disfrutar de unas vacaciones.

El SEPE ha aclarado la situación, señalando que, aunque durante el período de percepción de la prestación no se considera a la persona como trabajador en activo, existen ciertos límites y requisitos a considerar.

«Durante el periodo en el que está percibiendo prestaciones por desempleo no es un trabajador en activo, y, por tanto, no tiene derecho a disfrutar de vacaciones», explican desde la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sin embargo, esto no impide que los desempleados puedan tomarse unos días de descanso, siempre y cuando se sigan ciertas pautas.

Notificación previa al SEPE

La clave para planificar unas vacaciones sin inconvenientes radica en la notificación previa al SEPE. Un trámite que requiere cita previa y que varía según la duración y destino del viaje.

Viajes por España

Aquellos que deseen viajar por España, ya sea fuera de su lugar de residencia o incluso de su ciudad, podrán hacerlo hasta un plazo máximo de 30 días. No obstante, es aconsejable notificar al SEPE antes de emprender el viaje.

Viajes al Extranjero

En el caso de viajar al extranjero, la posibilidad se limita a un máximo de 15 días naturales por año. Para ello, es necesario notificar la salida a la oficina de empleo antes de partir y presentarse nuevamente el primer día hábil después de regresar.

En situaciones donde la estancia en el extranjero supera los 15 días, pero no excede los 90 días naturales, las prestaciones se suspenden hasta la fecha de regreso, momento en el cual se reanuda el cobro. Es crucial comunicar previamente al SEPE y obtener su autorización.

Obligaciones y bolsa de empleo

Es importante tener en cuenta que, al solicitar la prestación por desempleo, se firma un Compromiso de Actividad, que implica cumplir con obligaciones como la búsqueda activa de empleo.

Aunque los desempleados pueden disfrutar de vacaciones, se aconseja notificar previamente al SEPE para evitar sanciones o la pérdida de la prestación.

Además, los desempleados forman parte de una bolsa de empleo y deben cumplir con entrevistas y cursos de formación cuando sean requeridos.