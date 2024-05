Qué es una vivienda social y cómo puedes acceder a ella

En el actual contexto económico, con el encarecimiento de la vivienda y del alquiler, son muchas las familias que no pueden comprar o alquilar una vivienda. Por ello, la vivienda social está destinada a ofrecer un hogar a aquellas personas cuya situación económica les impide acceder a una residencia en otras condiciones.

La vivienda social o protegida tiene un precio inferior al de mercado y deben destinarse a residencia habitual y permanente, tanto en alquiler como en compra. Existen dos tipos de vivienda de protección: la de promoción pública y la privada, tal y como explica el portal inmobiliario Idealista en su blog.

Las vivienda de protección oficial de promoción pública son las que promueve el Estado y se adjudican por sorteo público. Las de promoción privada son construidas por promotoras inmobiliarias que reciben subvenciones del Estado para compensar el precio limitado de venta o alquiler.

Las viviendas sociales no deben confundirse con la vivienda libre, ya que tiene unas características que las diferencian y que tienen que ver con el precio limitado –fijado por el Estado y que siempre es inferior al del mercado libre–, que no son de libre disposición –no pueden traspasarse hasta que no finalice el plazo que se haya marcado–, que cuenta con beneficios fiscales y ayudas –como préstamos o subvenciones– y que el domicilio debe ser el habitual y permanente –no pueden ser segundas residencias, por ejemplo.

Requisitos para acceder a una vivienda social

Para acceder a este tipo de vivienda, los solicitantes deben cumplir con un seguido de requisitos. Las comunidades autónomas son las que establecen los requisitos para acceder a una vivienda social, que difieren según el tipo de protección de las casas y el régimen, es decir, si es para alquiler o compra. Te explicamos cuáles son.

En el caso de compra:

Ser mayor de edad .

. Estar inscrito en el registro de demandantes de VPO de tu comunidad autónoma.

de tu comunidad autónoma. Los miembros de la unidad familiar solicitante no pueden ser propietarios de otra casa .

. No haber sido propietario de otra vivienda de protección oficial en el pasado.

en el pasado. La vivienda deberá ser la residencia habitual.

No superar el límite de rentas establecido. Cada comunidad autónoma lo fija dependiendo del tipo de vivienda, pero suele estar entre 2,5 y 5,5 veces el IPREM .

. No podrán acceder aquellas personas que han obtenido ayudas en materia de vivienda por parte del Estado en los últimos 10 años.

La vivienda social está destinada para las familias más vulnerables. Imagen: Freepik.

En el caso de alquiler social:

Los ingresos del solicitante y de la unidad familiar no puede estar por encima del IPREM .

. Ser mayor de edad con nacionalidad española. También es válido el permiso de residencia permanente.

con nacionalidad española. También es válido el permiso de residencia permanente. No ser propietario de ninguna vivienda .

. No recibir ningún tipo de ingresos , ya sea por trabajo o prestaciones.

, ya sea por trabajo o prestaciones. Estar jubilado y poseer deudas hipotecarias que superen las prestaciones.

hipotecarias que superen las prestaciones. Tener hijos menores de edad o ser una familia monoparental con hijos a cargo.

con hijos a cargo. Tener 60 años .

. Se puede solicitar si en la unidad familiar hay un miembro con una discapacidad de al menos el 30%.

Personas vulnerables .

. Que la unidad familiar cuente con un miembro que haya sido víctima de violencia de género.

Como solicitar una vivienda social

Para solicitar una vivienda social es imprescindible estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda protegida de tu comunidad autónoma, para poder participar en el sorteo público. Además, hay que tener en cuenta que de una comunidad a otra los requisitos pueden variar, por lo que es recomendable consultar las bases para acceder a este tipo de vivienda.