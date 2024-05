FIFO: el concepto fundamental de los inventarios empresariales

En el mundo financiero, todo aquello que guarda relación con el ámbito de la contabilidad tiene una gran importancia. Y son muchos términos los que derivan de esta contabilidad, destacando por encima del resto algunos como FIFO, procedente del inglés cuyas siglas responden a First In, First Out.

Se trata de un método de contabilidad de inventarios, que suele ser utilizado para productos similares respecto a su coste y a su precio de venta. Un método que consiste en que los artículos se venden y se usan en el mismo orden que se compran y se reciben. Dicho de otra forma, los primeros artículos en entrar en el almacén son los primeros en salir de él, ya sea para ser usados o vendidos.

Todo lo que debes conocer sobre el método FIFO

Existe un por qué en lo que respecta a este método, y consiste en que esta metodología considera que los artículos antiguos tienen un valor menor que aquellos artículos más nuevos. Una suposición que se basa en el hecho objetivo de que los artículos más antiguos pueden estar desfasados, dañados, e incluso en algunos casos obsoletos.

Por ello, se trata de un método que sirve para ayudar a las empresas a controlar sus costes y mejorar sus ganancias. Precisamente por este motivo es un método empleado en una enorme variedad de industrias, como pueden ser la fabricación, la venta minorista y la distribución. Además, como punto a favor, se trata de un método muy sencillo de llevar a cabo.

Un método que, por supuesto, cuenta con múltiples ventajas, entre las cuales destaca el hecho de que proporciona a las empresas que lo ponen en práctica una visión sumamente precisa del costo de los bienes vendidos. Pero es que, además, también es una forma de ayudar a las empresas a evitar pérdidas por obsolescencia, que pueden darse si no se da salida a aquellos artículos más antiguos.

Sin embargo, también es un método que entraña algunas desventajas. Entre ellas, destacan el hecho de que, debido a esta temporalidad, no siempre se refleja el valor real de los artículos en un inventario. Además, puede ser un método altamente sensible a los cambios en el precio de ciertos artículos.

Por ello, antes de poner en marcha este método, las empresas deben llevar a cabo un análisis exhaustivo en el que se determinen los beneficios y los riesgos de esta metodología, ya que a pesar de su eficiencia y su sencillez, no se trata de un sistema de contabilidad financiera que se pueda aplicar en todos los contextos.