Las aerolíneas quieren facilitar la vuelta a casa para Navidad. Iberia Express ha lanzado esta semana en su web una campaña de última hora para viajar en diciembre y enero a muchos destinos en Europa y Norte de África, así como destinos nacionales en Canarias, Baleares y península.

En concreto, la aerolínea ofrecerá descuentos de hasta el 50% en más de 300 vuelos y se podrán reservar antes del 31 de diciembre a través de su web.

¿Cómo conseguir el descuentos de Iberia Express?

Para beneficiarse de esta promoción hay que registrarse en el Club Express, que es totalmente gratuito, y la principal ventaja que ofrece a sus miembros es el acceso a los mejores precios, siempre con un descuento mínimo garantizado en todos los vuelos operados por Iberia Express.

Este club, que ya cuenta con 2,2 millones de clientes activos, permite también a los socios acceder al entretenimiento a bordo de los aviones, películas, series, podcasts; así como a su área privada y a las promociones exclusivas de la aerolínea.

Iberia lleva la Navidad a bordo de sus vuelos

Para amenizar los vuelos durante la Navidad, la compañía low cost ha diseñado una serie de acciones especiales para sorprender a sus clientes durante la Navidad, con pequeños detalles a bordo con los que celebrar estas fechas tan señaladas: ofrecerá turrones y mazapanes a sus clientes.

En el caso de vuelos de largo radio, la compañía ha diseñado un menú con un guiño navideño para aquellos clientes que viajen en Business: pechuga de pavo asada y muslo estofado con relleno navideño sobre demi-glace de arándanos. Junto a este plato principal, en la cabina de Business se ofrecerá como postre una semiesfera de chocolate y piña caramelizada, y en Turista Premium y Turista una mousse de chocolate con crumble de especias navideñas.

En los vuelos de medio radio, los clientes Business podrán degustar un pastel cremoso de vainilla con capa de gelatina de frambuesa sobre base de pan de jengibre especiado.

Iberia Express ha diseñado acciones especiales navideñas para sus clientes.

Además, para celebrar la llegada del Año Nuevo, la compañía ofrecerá uvas y cava para brindar por el 2023 a los clientes que viajen desde Latinoamérica a Madrid el día 31 de diciembre.

Para el 6 de enero, con motivo de la festividad del Día de Reyes, la compañía repartirá el tradicional roscón de Reyes, con 230.000 Avios escondidos en su interior, en los vuelos de largo radio que despeguen ese día desde Madrid y en las cabinas de Business del resto de vuelos.

La Navidad también ha llegado al sistema de entretenimiento a bordo con una categoría especial denominada «Ya es Navidad» en la que los clientes pueden disfrutar de clásicos navideños como son Love actually, El Grinch o Solo en casa, y estrenos televisivos como Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas, Inside M&S At Christmas o Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas.