SMS falso del BBVA: anuncia que han suspendido tu cuenta por seguridad, pero es un fraude

Si has recibido un mensaje SMS proveniente de BBVA a tu teléfono móvil en el que te piden que verifiques tu identidad para reactivar tu cuenta bancaria, vigila, es un fraude.

El mensaje de SMS utilizado para cometer la estafa indica: «BBVA: tu cuenta ha sido suspendida temporalmente por motivos de seguridad, siga el enlace para verificar su identidad«, acompañado por un enlace.

Según asegura RTVE Verifica, cuando se analiza con distintas herramientas la url presente en el mensaje SMS muestra un error y la invitación a utilizar un acortador de direcciones web. También aseguran, que el mensaje ha ido circulando de teléfono en teléfono desde por lo menos des del año pasado.

De hecho, en enero de este mismo año la entidad bancaria publicó un tweet en su perfil desmintiendo cualquier vinculación con este tipo de mensajes y denunciando la existencia de ciberdelincuentes que suplantan su identidad. «Desde BBVA no te enviaremos SMS con enlaces, ni te pediremos claves o datos personales», aseguraron en la publicación de la red social.

Un caso de ‘Smishing’

Se trata de un caso de smishing, un fraude que tiene como objetivo obtener información confidencial de las víctimas. Para conseguirlo, los delincuentes suplantan la identidad de una empresa o persona y envían mensajes fraudulentos mediante SMS o WhatsApp.

Con el propósito de obtener los datos personales y bancarios de los destinatarios, les ofrecen falsos premios o promociones, informan de falsos envíos de paquetes, les remiten facturas de servicios, y también, piden la actualización o verificación de la información bancaria, como sucede en este caso.

Los mensajes suelen tener un carácter urgente y solicitan al usuario realizar una acción inmediata, como llamar al número de teléfono que indican, responder al mensaje o pulsar en el enlace que contienen para que proporcione sus datos privados en la página web fraudulenta a la que los delincuentes intentan redirigir desde dicho enlace.

Recomendaciones de BBVA

En caso de recibir un mensaje de este tipo, la entidad aconseja a sus clientes no proporcionar información personal o bancaria en páginas web a las que se haya accedido desde un enlace incluido en un email o SMS y no responder nunca a mensajes sospechosos.

También recomienda no prestar atención a ofertas o premios que resulten muy tentadores o fáciles de conseguir, ya que no suelen ser legítimos, y desconfiar de los mensajes alarmantes que tengan tono de urgencia, contengan faltas de ortografía y que no se dirijan a la persona que lo recibe de forma personalizada.

En caso de sufrir un incidente de seguridad relacionado con las cuentas o tarjetas, los clientes pueden contactar con la entidad bancaria llamando al 900 102 801.