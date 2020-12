06 de diciembre de 2020 (06:55 CET)

Junio de 2018. Un equipo del sur de Madrid vuelve a aparecer en las páginas de los periódicos deportivos por su gran gestión deportiva y económica en el fútbol de élite. El Leganés vive sus días más tranquilos y felices de toda su historia. Hace tan solo dos semanas acababa la temporada y aprobó con nota el curso. Otro año en Primera División.

Estar en el selecto grupo de los 20 de LaLiga, además de obtener un extraordinario prestigio deportivo, las arcas también se incrementan. Los derechos por televisión se multiplican, los abonos se incrementan en número y precio y los sponsors publicitarios crecen considerablemente.

Por eso, el Leganés, en esta época, tiene un beneficio neto de algo más de 23 millones millones de euros. Nunca antes, el club pepinero se había visto en una situación igual. Por eso, en la reunión de la junta directiva se pensó: ¿qué hacer con esa cantidad de dinero?

La importancia de invertir… y de diversificar

Todo experto en finanzas recalca la importancia de invertir el dinero. Es conveniente mover una cantidad de nuestros beneficios para poder rentabilizarlo y que no pierda valor. Con esta premisa, la cúpula directiva decidió que la mejor opción era la de comprar acciones del Santander. Íntegramente.

Y es aquí, precisamente, donde la junta directiva pinchó en hueso. Pongamos el ejemplo de los analistas de Self Bank. “Imaginemos que tenemos una cartera compuesta exclusivamente por acciones de empresas del sector turístico. Si se anuncia públicamente que va a haber una huelga laboral de algún tipo que afecte al sector, las cotizaciones de nuestra cartera pueden caer de manera inesperada”, cuentan.

“Si por el contrario, hemos añadido a nuestra cartera algunas acciones de empresas de otro sector sin ningún tipo de relación (por ejemplo empresas tecnológicas, o farmacéuticas, etc.), el anuncio de la huelga sólo tendrá impacto sobre la parte de nuestra cartera vinculada con el turismo”, zanjan dichos expertos.

Las orejas al lobo

El error de maniobra, por tanto, parece más que evidente, tal y como comprobaremos más adelante. Por aquellos, entonces los síntomas de debilidad en el sistema bancario estaban empezando a salir a la luz. Las políticas fiscales del Banco Central Europeo y La UE endurecía la regulación bancaria ante futuros riesgos.

Las 30 entidades consideradas demasiado grandes para caer por su capacidad para poner en riesgo todo el sistema financiero —las denominadas too big to fail—, debían emitir un mínimo de deuda subordinada y valerse de instrumentos para absorber pérdidas en caso de dificultades. Muchas sombras y pocas luces para invertir todo el capital en un sector y en una sola entidad.

“La Bolsa no es un juego. Si fuese un juego no metería el dinero del Leganés. Es una inversión. Así lo veo yo. Me garantizan una rentabilidad del 5,5%. Un club puede hacer tres tipos de inversiones: en renta variable, en inmuebles y en jugadores. Jugadores ya tenemos. No nos negamos a fichar más”, explicaba a principios de enero, Felipe Moreno, máximo accionista del Leganés en una entrevista al Diario As. Tal vez, y viéndolo con perspectiva no lo hizo del todo bien. O no se lo explicaron de la mejor manera.

Pérdida de valor

Porque esos 23 millones de euros tienen un valor muy inferior. Un 43%, concretamente. En junio de 2018, las acciones cotizaban en el Ibex 35 a un precio en torno a los 4,7 euros A inicios de diciembre de 2020, el título de la compañía tienen un valor de 2,78 euros.

“En Bolsa ganas o pierdes cuando vendes. Quizá dentro de medio año, si vendemos, estemos un 20% por encima del valor inicial… Nosotros tenemos una inversión estable, con buena rentabilidad y el valor más líquido del mercado español”, predecía por aquellos entonces el accionista mayoritario del Leganés.

La jugada, a todas luces, no le ha salido bien. De aquellos 23 millones, su valor es de casi la mitad, unos 14 millones de euros. Aunque, si bien es cierto, que la única buena noticia que tiene es el cobro por dividendo. De acuerdo a las cuentas oficiales del club, en la temporada 18/19 recibió 1,49 millones de euros.

Pero, la crisis del coronavirus ha vuelto a arruinar los planes del Leganés. El Banco Central Europeo prohibió el pasado mes de abril repartir dividendo a sus accionistas para protegerse de los problemas financieros que podrían ocasionarse por la pandemia en el sector. De momento, el veto sigue extendido aunque, algunos bancos, entre ellos el Santander, han pedido que vuelvan las retribuciones.

Venta de jugadores… y descenso

Enero de 2020. “El mercado es así. Nos han quitado a nuestros dos delanteros y nos toca luchar como cabrones hasta el final de temporada”. Esas eran las duras y tristes palabras que tenía el entrenador del Leganés, Javier Aguirre, por aquel entonces.

Y Felipe Moreno, que aseguraba año y medio antes que “tenía jugadores” y por eso invertía en Bolsa, se quedaba sin futbolistas, y con una inversión ruinosa.

Martin Braithwaite, de 28 años por aquellos entonces, uno de sus delanteros estrella, puso rumbo al Barcelona. Una operación que se cerró por 18 millones de euros y con un contrato muy jugoso para el danés.

Días después, el otro astro pepinero Youssef En-Nesyri cogía un AVE Madrid-Sevilla para marcar goles en el Sevilla FC. Las arcas del club blanquiazul engordaron unos 15 millones de euros, pero los fichajes no terminaron de llegar y Javier Aguirre y sus jugadores se fueron a Segunda.

LaLiga ayuda al Leganés

Con el descenso de categoría, los ingresos son muy inferiores a los de Primera. En muchos casos, la facturación llega a reducirse hasta un 70%. Adiós a ver al Barça o al Real Madrid, adiós al negocio de la TV y adiós a las taquillas tan abultadas.

No obstante, LaLiga tiende la mano a los recién descendidos para que su caída no sea tan grande. Los equipos que bajan de Primera a Segunda División cuentan con un dinero extra en concepto de ayuda. En concreto, la patronal de LaLiga recibirá esta temporada unos 15 millones de euros.

El Leganés está ahora en plena lucha por el ascenso. Los expertos recalcan que es importantísimo recuperar la categoría porque la siguiente temporada la ayuda de LaLiga ya no estará y el presupuesto volverá a ser menor, teniendo que vender a las principales figuras… o ¿vendiendo las acciones de Santander para mantenerlas?