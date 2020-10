Los bancos se dejan 2.500 millones en tres meses por el coronavirus

19 de octubre de 2020 (04:55 CET)

La factura del coronavirus que están pagando los bancos no para de crecer. Sin ir más lejos, el todopoderoso Santander presentó los primeros números rojos de su historia en la primera mitad del año, ni más ni menos que 10.798 millones, por el ajuste contable del fondo de comercio de algunas filiales.

En el tercer trimestre, las caídas de beneficios de los bancos siguieron. Esta semana arrancan las presentaciones de resultados del sector, con Bankinter el jueves 22, y los analistas prevén que las seis entidades del Ibex (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankia y Bankinter) se dejarán cerca de 2.500 millones de beneficios.

Según las previsiones de Bloomberg y de los analistas de los bancos de inversión que siguen algunas de estas entidades, las seis se embolsaron en su conjunto 2.120 millones de euros de beneficio entre julio y septiembre, cuando la pandemia de coronavirus vivió cierta tregua en España aunque a finales de verano empezaron a multiplicarse los rebrotes.

La caída de beneficios de la banca se produce por el deterioro del negocio pero sobre todo porque se espera que vaya a peor

Esos 2.120 millones suponen la pérdida de más de la mitad de los beneficios, el 53,6%. En el tercer trimestre de 2019, sumaron unas ganancias de 4.566 millones. Por tanto, ganarían 2.446 millones menos, de los que casi la mitad se los deja el banco que preside Ana Botín, algo por otro lado lógico pues es el Santander tiene con diferencia los mayores beneficios del sector en España.

La caída de los beneficios se deberá más a que los bancos se han situado en un escenario de prudencia que al deterioro de la situación. Es decir, el negocio ha empeorado, pero las entidades se están preparando para que la crisis económica siga escalando en el futuro próximo.

Lo que explica la mayoría de la caída es el incremento de las provisiones para insolvencias, pues los márgenes no bajan con la misma fuerza que las ganancias. En conjunto, el margen bruto del Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankia y Bankinter descendió un 12%, desde los 23.500 hasta los 20.700 millones aproximadamente, según las previsiones.

La banca española tocará fondo en 2021

Pese a la situación, algunos analistas son moderadamente optimistas con respecto a la banca española. “Hemos sido optimistas principalmente debido a la capacidad de pre-provisiones para absorber pérdidas, la resistencia del capital y los rendimientos sostenibles una vez que disminuyen los efectos de la crisis de la Covid-19”, aseguran los de Barclays.

Este banco de inversión espera unos resultados del tercer trimestre “neutrales” y “enfocados en la calidad y visibilidad de los activos”. Valora positivamente “las nuevas políticas de comisiones introducidas por Bankia, Caixabank y, recientemente, Santander”, pues cree que fortalecerán sus balances de cara a los próximos ejercicios.

No obstante, creen que el sector todavía no ha tocado fondo y lo hará en 2021. Para este análisis, Barclays se sitúa en un escenario en el que el 10% de los créditos ICO y las hipotecas con moratoria no podrán devolverse y prevé también que la situación pandémica siga empeorando en los próximos meses, como se está viendo ya en buena parte del país.

A continuación, repasamos los resultados del tercer trimestre de 2020 que esperan los analistas para los seis bancos del Ibex uno por uno, ordenados del mayor a menor beneficio previsto:

Banco Santander

El mayor banco español ganó, según Bloomberg, 991 millones en el tercer trimestre, un 54% menos que los 2.135 millones de 2019, y tuvo un margen bruto de 10.720 millones, un 14% menos.

BBVA

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila. EFE

El banco que preside Carlos Torres se embolsó unos beneficios de 663 millones, un 46% menos con respecto a los 1.225 del tercer trimestre del año pasado, con un margen bruto un 11% inferior (5.465 millones, por 6.135 de 2019).

Caixabank

La entidad en proceso de absorción de Bankia ganó 314 millones, según los analistas que siguen la acción, lo que con respecto a los 644 de hace un año, es un 51% menos. Su margen bruto descendió solo un 3,8%, desde los 2.165 hasta los 2.082 millones.

Bankinter

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter. EFE

El banco más pequeño del Ibex es también el que menos beneficios perdió, según las previsiones de Bloomberg. Ganó 101 millones, un 34% menos con respecto a los 135 de 2019, aunque sus márgenes bajaron un 18%, desde los 540 hasta los 442 millones.

Bankia

La entidad pública que preside José Ignacio Goirigolzarri se dejó el 80% de sus beneficios, pasando de 176 a 35 millones de euros, con una caída del margen bruto del 9%: de 875 a 796 millones.

Banc Sabadell

Josep Oliu, presidente de Banc Sabadell. EFE

El banco catalán perdió el 94% de sus beneficios, según Bloomberg, al pasar de 251 a solo 15,5 millones. Sus márgenes descendieron un 11%, de 1.340 a 1.192 millones.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es