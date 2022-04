¿Por qué estudiar un Máster aumenta nuestro salario?

Una vez que se termina el paso por la universidad se abre un panorama bastante incierto para los estudiantes, pues muchos no saben si probar suerte en el mercado laboral directamente o continuar su formación optando por algún Máster que les multiplique las opciones de contratación en un futuro.

Pese a las ventajas que ofrece estudiar un Máster, hay que tener en cuenta que es muy común encontrar estudiantes con este título de posgrado, provocando una sobrecualificación. Según la UNIR, en su estudio “Los universitarios en España: Estudio sociodemográfico de su demanda futura” prevén que hasta 2035 se experimentará un aumento de los estudiantes en este tipo de formación.

En trece años esperan que haya un 40% más de matriculados de los que hay actualmente. Una cifra que hay que valorar teniendo el contexto que se ha vivido de la pandemia y que muchos han optado por seguir formándose.

Por qué estudiar un Máster

Una decisión clave de por qué cursar los estudios de Máster es porque supone una diferenciación en el Currículum Vitae. Por otro lado, también supone una gran ocasión para profundizar los conocimientos aprendidos durante la carrera y comenzar a especializarse hacia algo más concreto.

Además, permite destacar en el campo en el que se haya estudiado, aportando conocimientos que el resto de competidores puede que no tengan. Del mismo modo, siempre puede ser una ocasión para retomar los estudios y dar un cambio a tu carrera profesional para afrontar nuevos retos profesionales y así evitar la rutina laboral que puede desembocar en desmotivación.

Razones para estudiar un Máster

En muchas ocasiones, la etapa universitaria se centra más en la parte teórica que en la práctica, por lo que es posible que los estudiantes salgan de la carrera con cierta incertidumbre. La opción de realizar un posgrado permite una formación más práctica y con una mayor aplicación en el mundo laboral, por lo que es uno de los motivos a tener en cuenta para realizar un Máster.

Obviamente, continuar con la formación permite no solo multiplicar las opciones de encontrar un empleo, sino que permite acceder a trabajos dispares entre sí gracias a la formación. Otro factor muy a tener en cuenta es que, en muchas empresas, la diferencia del salario va acorde con el nivel de formación.

Otra de las razones es que permite aumentar la red de contactos a nivel profesional. Se podrá conocer a profesores, alumnos y demás personas que en un futuro puedan ayudarte cuando se requiera.

Según el estudio de ESERP Business School, en su estudio de ¿Cuál es el salario medio según el nivel formativo?, afirman que las empresas exigen conocimientos sobre la tecnología puntera del sector, por lo que muchas veces un Máster es la única forma de aprender estos conocimientos. Es por eso que un extra en formación y conocer todas estas habilidades hará que las empresas demanden más este tipo de profesionales y, por lo tanto, se les pague mejor.

Por ejemplo, según los datos que arroja el estudio, los estudiantes que han estudiado una carrera universitaria tienen un salario medio de 20.000 euros, algo inferior a lo que se obtiene si además se ha estudiado un máster o doctorado.

¿Es obligatorio estudiar un Máster?

La respuesta obvia es que no es obligatorio. Pero muchas empresas sí que van a exigir una especialización que no se puede conseguir de otra forma que no sea cursando un posgrado.

Pero, sí es cierto que hay algunas profesiones donde si se quiere ejercer sí que es obligatorio estudiar un Máster: el primer grupo de profesiones que lo exigen son las ingenierías como Telecomunicaciones, Industrial o Caminos entre otras. Otras que también lo exigen para ejercer son para ser arquitecto, abogado, psicólogo o profesor de Educación Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional.