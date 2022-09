Un goberno insensible

Iniciamos o mes de setembro nun contexto de incertidume derivado do impacto da pandemia e a invasión de Ucraína que está a xerar presións inflacionistas a escala mundial que afectan de forma directa ao peto dos cidadáns. O Goberno de España, consciente desta situación, puxo en marcha un paquete de medidas para reducir o impacto económico do inicio do curso, como as bonificacións ao transporte ou a limitación do custo enerxético.

O problema é que non todas as administracións amosan sensibilidade coa situación que atravesan as familias galegas, que nesta volta ao cole están tendo que afrontar un importante esforzo económico. E isto é así porque o primeiro que fixo Feijóo cando chegou á presidencia da Xunta en 2009 foi eliminar a gratuidade dos libros de texto posta en marcha polo socialista Emilio Pérez Touriño. Unha medida que permitiría ás familias galegas aforrar máis de 200 euros por fillo e que sería perfectamente asumible pola administración galega.

Só en educación infantil e primaria recortaranse 59 unidades e case 100 prazas de profesorado

O Partido Popular de Feijóo puxo de manifesto no seu día coa eliminación desta medida a súa insensibilidade coas necesidades dos cidadáns e iniciou unha política de recortes no sistema educativo que está a prexudicar gravemente a calidade do ensino público. Uns recortes que denuncian cada día os equipos directivos dos centros galegos e que se producen curso tras curso co goberno do PP. Só en educación infantil e primaria, segundo os datos publicados pola propia Xunta, recortaranse 59 unidades e case 100 postos de profesorado para este curso.

O incremento do investimento en educación e a gratuidade dos libros de texto para todas as familias son medidas fundamentais para os socialistas e primordiais para a maioría dos galegos e por iso, tal e como anunciou o secretario xeral dos socialistas galegos, Valentín González Formoso, esta será a primeira medida que tomará ao chegar á Xunta. Por compromiso, responsabilidade e sensibilidade, valores dos que evidentemente carece o goberno do PP.