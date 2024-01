De guardián de la RSC en Inditex a velar por las ‘madre coraje’ de Bangladesh

Corría el 2010 cuando Javier Chércoles, el arquitecto de la estructura de Responsabilidad Social Corporativa de Inditex, se despedía de la multinacional con sede en Arteixo, capitaneada por entonces por Pablo Isla. Tres años más tarde pasaría a ingresar en las filas de Primark y ser el artífice del proyecto Savar orientado a mejorar el sistema de aprovisionamiento y de producción de la cadena de moda low cost tras la catástrofe del edificio Rana Plaza ( Bangladesh) en el que perdieron la vida más de 1.100 personas.

Ahora, como director del proyecto Simon en el Instituto de Gestión de Desastres y Estudios de Vulnerabilidad (IDMVS) de la Universidad de Dhaka vela por la defensa de los derechos de las madres trabajadoras para evitar que se incremente su situación de vulnerabilidad.

En un artículo para la Universidad de Dhaka titulado Cracks in the Maternity Protection in Bangladesh Lead Working Women into a Deeper Poverty Trap, que el ex directivo de Inditex firma junto a los doctores Moniruzzaman y Sardina, se hace un análisis de la nueva reforma laboral de Bangladesh y de cómo, a pesar de sus aspiraciones, “ofrece muy poco” a las mujeres en términos de una mayor protección de sus derechos reproductivos.

Vulnerabilidad de las madres trabajadoras

Entre otros aspectos se menciona, aunque los permisos de maternidad remunerada se aumentan a 120 días desde los 112 de la anterior regulación, solo se aplican a las mujeres que hayan estado trabajando para sus empleados durante al menos seis meses antes del día de parto y que no tengan dos o más hijos. A ello habría que sumar que la prohibición de la norma a que las mujeres realicen un trabajo extenuante “tiene el efecto no deseado” de que no puedan acceder a las horas extras, una fuente sustancial de ingresos para la mayoría de los trabajadores. Estas situaciones empujan a las mujeres a una “trampa de pobreza”.

Un estudio del Simon Institute, que dirige Chércoles desde el pasado noviembre, realizado con más de 500 encuestas individuales en más de 10 fábricas del sector textil revela que la reforma laboral de Bangladesh no va lo suficientemente lejos como para brindar a las trabajadoras las protección mínima adecuada para sus derechos reproductivos, situación que se ve agravada por las “prácticas injustas” comunes en el sector con las mujeres embarazadas. “Un porcentaje inusualmente alto de trabajadoras embarazadas se ven presionadas a someterse a cesáreas para dar a luz a sus bebés en hospitales privados”, explican.

El análisis de la organización reconoce que “las prestaciones por maternidad son un área crítica que requiere la atención del gobierno, los trabajadores, los empleadores y las marcas globales en un escenario en el que la mayoría de las trabajadoras no tienen acceso a estos beneficios. Por lo tanto, ampliar las capacidades de resiliencia de las madres trabajadoras requerirá un cambio conceptual en el tradicional “modelo de caridad”, hasta la fecha activo en el sector de la confección”.

Defensa de los derechos de los trabajadores

El Simon Institute es una organización que impulsa entre otros, un proyecto de responsabilidad corporativa promovido por Associated British Foods, matriz de Primark, compañía en la que Chércoles estuvo como consejero corporativa de crisis entre mayo de 2013 y noviembre de 2023, según figura en su perfil de Linkedin.

El Simon Project, al que Chércoles se incorporó en junio de 2016, es una iniciativa desarrollada en colaboración con el Instituto de Gestión de Desastres y Estudios de Vulnerabilidad de la Universidad de Dhaka cuyo objetivo es “promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y equitativo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los trabajadores y su dignidad después de accidentes industriales” en el sector de la confección textil de Bangladesh.

A través de este proyecto surgió la iniciativa Babu Project, en el que se ha analizado las condiciones de las madres trabajadoras, cuyo objetivo es obtener datos recurrentes sobre la salud de los trabajadores del sector de la confección.