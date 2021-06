Todos conocemos HBO, Netflix o Amazon Prime. Son las grandes plataformas que contienen la mejor oferta de contenido. Pero las tres son de pago… ¿Existen alternativas sin coste? ¿Dónde puedo ver series online gratis?

El camino que va desde The West Wing a Big Little Lies o de Twin Peaks a Mindhunter está marcado por una revolución que comienza con el cambio de siglo, asociada con frecuencia a la emisión de The Sopranos en HBO, y acaba con la irrupción de grandes actores, directores y guionistas de cine en proyectos de series de televisión de alta calidad y generosa audiencia, promocionadas a través de nuevos portales globales como Netflix o Amazon Prime.

Este viaje ha convertido a las series en uno de los productos audiovisuales más demandados y, a su vez, ha generado una gran diversidad de producciones que trascienden ampliamente las clásicas sitcom de la televisión tradicional, desde fenómenos de masas como Game of Thrones hasta series de culto como The Wire, quizá una de las más veneradas por la crítica.

¿Dónde puedo ver series online gratis?

Netflix, HBO y Amazon Prime capitalizan la difusión de estas series, pero un amplio número de webs ofrecen sus productos de manera gratuita y online. Las tradicionales páginas de enlaces continúan sobreviviendo en la red pese a las ofensivas contra la piratería y ofrecen un amplio catálogo de contenidos (aquí te recomendamos series gallegas). Algunas de las más emblemáticas han reaparecido con nuevos dominios y ofreciendo la ventaja de aunar las series de las distintas comercializadoras en un solo espacio. Estas son algunas de las mejores páginas donde puedes ver series online gratis:

Seriesly

Una de las páginas de enlaces emblemática que ha vuelto con nuevo dominio. Además de un amplio catálogo clasificado alfabéticamente o por las más populares y con un buscador funcional, suele tener muchos contenidos en versión original. También ofrece películas, algo habitual en este tipo de webs.

Seriespapaya

Es una página que ha ganado popularidad a medida que otras webs de enlaces iban desapareciendo. Tiene un funcionamiento clásico, con los últimos capítulos añadidos en destacados y un buscador. Puede ser interesante para encontrar episodios de estreno, aunque no demasiado funcional para seguir una serie.

Series Cube

Una de las mejores páginas para seguir series actualmente. Ofrece una clasificación por plataformas, de manera que puedes seleccionar el catálogo de producciones de Netflix, HBO o Amazon, por ejemplo. Aunque la ordenación de los contenidos es óptima, el principal problema es que maneja un catálogo más corto que otras webs.

GNula

Es un clásico que pervive a lo largo de los años. Permite clasificar por versión original o doblada, un catálogo ordenado alfabéticamente y por género, además de destacar las series más vistas en el portal. La falta de algunos enlaces le resta poderío a una página que suele ser una garantía.

Seriesflix

Una de las webs que mejor ha trabajado el interfaz y la catalogación de contenidos. Permite clasificar por género o por productoras y seguir con facilidad una serie temporada a temporada. Acostumbra a tener versiones originales y dobladas y cuenta con una app para poder disfrutarla en el móvil.