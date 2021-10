El empresario Sascha Hausmann irá a prisión por agredir a su expareja en Barcelona

El inversor y consultor de los sectores de la movilidad y el turismo Sascha Hausmann ha sido condenado a diez meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar, en concreto a su expareja.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 28 de Barcelona establece como hechos probados que sobre las 22.15 horas del 23 de abril de 2021, Hausmann se personó en el domicilio en el que la pareja había convivido y en el que se encontraba ella, Vanessa de Souza Lage, también empresaria, ejecutiva y cofundadora de startups.

En ese momento se inició una discusión entre ambos en el transcurso de la cual, “con ánimo de menoscabar su integridad física”, él “le estiró fuertemente del pelo y dirigió su cabeza contra el colchón de la cama, oprimiéndola con mucha fuerza, al mismo tiempo que le propinaba puñetazos en la cara y golpes y mordiscos en la parte superior del brazo”.

La víctima logró en un momento dado zafarse del acoso del empresario y llamó al 112. La grabación de esa llamado ha sido una de las pruebas, además de la exploración del forense, las fotos del cuerpo magullado y la declaración de los policías que irrumpieron en el domicilio.

La sentencia también establece que el empresario no puede acercarse a menos de 500 metros de su expareja durante dos años, así como la imposibilidad de comunicarse con ella y la tenencia y porte de armas durante dos años y medio.

Hausmann, coopropietario de dos sociedades de ‘venture capital’

Sascha Hausmann es copropietario, entre otras, de dos sociedades de ‘venture capital’, Howzat Partners y Howzat Partners Ennea, y una de fusiones y adquisiciones, Stellant Partners Investment, mediante las cuales mantiene participaciones en alrededor de 60 compañías del mundo especialmente vinculadas al sector del turismo, viajes, movilidad pero también relacionadas con otras áreas de negocio como la enseñanza y la tecnología.

Es miembro del consejo de administración de una decena de esas compañías participadas. En Busy Rooms, una central de reservas para la industria hotelera basada en Malta, desempeña además el puesto de CEO.

En el portfolio de esas ‘venture capital’ están o han estado compañías como Trivago, Donkey Republic, Byhours, Spotahome, Academia.edu, Coffee Circle, Just Spices, Appear Here y Seatfrog.

Su vinculación inversora en Trivago finalizó hace tiempo pero también ha abandonado recientemente dos de los consejos de administración en los que estaba: el de la importante firma de bicicletas compartidas con presencia en toda Europa Donkey Republic y la compañía Rentals United, dedicada a la distribución de software para el sector de los apartamentos turísticos.

Mantiene la inversión en la compañía estadounidense Academia.edu, un portal del sector de la enseñanza especializado para científicos, y su posición en los consejos de las sociedades Otelz.com, Ampido, Checkmybus, la española Byhours especializada en reservas de micro estancias en hoteles, Moebel24, SuitePad, Customer Alliance, Travelcircus e Investory.io.