Casado confirma que votará 'no' a la moción de Vox

22 de octubre de 2020 (11:22 CET)

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha confirmado que su partido votará este jueves 'no' a la moción de censura contra Pedro Sánchez presentada por Vox, tal y como avanzó Economía Digital este pasado martes.

Casado, sin embargo, ha querido esperar hasta hoy para oficializar su decisión. Fuentes populares explicaron a ED que "estaba todo pensado" y "la decisión más que tomada" para que el líder del PP se subiera a la tribuna del Hemiciclo y concretase los argumentos que han llevado a su partido a acercarse al Gobierno de coalición con esta decisión.

"Vox es parte de la ruptura con Sánchez e Iglesias. No somos equiparables, son muchas nuestras diferencias". Con esta frase, el PP ha levantado un muro para diferenciarse de Vox.

Dirigentes populares no pudieron ocultar su satisfacción mientras Casado ocupaba la tribuna: "Ya era hora. No somos la extrema derecha". Consideran que el PP pone así tierra de por medio con el partido de Abascal y lo hace por la puerta grande: con su líder en la tribuna del Congreso el día de la moción de censura contra Pedro Sánchez.

"El Gobierno aprovecha esta moción para ocultar el fracaso de su gestión. Vox no está ni se le espera. Su única aportación ha sido Vistalegre y un autobús descapotable. Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen ustedes. Se han pasado todo el verano arrastrando los pies y después de no encontrar a un candidato de postín han tenido que registrar la moción de censura", comenzó el discurso de Casado con contundencia.

"El PP duplica en diputados a Vox y multiplica por 30 a sus senadores. Le hablaré como candidato. No engañe a los españoles, las mociones de censura son para nombrar a un Gobierno nuevo. La diferencia es que ellos -el PSOE- tenían una alternativa y ustedes no. Vaya capote le ha echado a Sánchez, señor Abascal. Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de sabio a favor de Sánchez", continuó el líder del PP.

"Dispara contra el partido que le ha dado de comer"

Casado le confesó a Abascal que "por respeto a sus votantes que en su mayoría han confiado en nosotros" no le ha contestado en dos años, pero ahora que esta moción "dispara contra el partido que le ha dado de comer durante 15 años. Hasta aquí hemos llegado", señaló.

"La izquierda le usará para que siga su ofensiva contra el PP porque somos el único partido que representa una alternativa real para España. Vox es el seguro de vida de Sánchez para asegurar su sillón en La Moncloa. Es una cortina de humo para encubrir su responsabilidad en la dramática sitiuación que vive España", comentó Casado.

El líder de los populares le preguntó a Abascal por qué le pidió un 'España suma' tras haberlo rechazado. "Quiere suplantar al PP pero abandone toda esperanza. No es el primero, pero le aseguro que será el último", respondió contundente desde la tribuna.

"Vox es lo que es, pero respeto mucho a sus votantes. No merecen pasar por radicales y extremistas. Me dirijo a ellos para decirles que les entiendo. Lo que querían expresar con su voto es un mensaje que no olvidamos. Lo tengo muy presente. Hoy Sánchez sale a hombros de los diputados de Vox. Sólo ofrece a España derrotas y enfados y a la izquierda una garantía de victoria perpetua", siguió Casado.

Desde Génova desvelan que fue el propio Casado quien elaboró su discurso. "Ningún asesor", subrayan a Economía Digital.

"La España que nuestros hijos merecen"

El líder del PP también confrontó seriamente contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para pedir concordia. “Señor Iglesias, pensaba que subiría aquí para anunciar su dimisión, pero no quiero rehuir el debate ideológico que traía a esta Cámara. Que los abrazos que dieron su abuelo, señor Iglesias, y el mío, no lo deshagamos sus nietos. Ayer citaba el señor Sánchez una fábula, la del escorpión y la rana. La rana era usted, señor Sánchez. Hay muchos jóvenes que fueron a Sol en el 15M que se identifican con el PP porque no quieren mantras, quieren soluciones para su vida”.

“Señor Iglesias, ocúpese de lo que está pasando con la pandemia. De hacer un plan de choque económico. ¿Cómo puede decir algo aquí sobre la monarquía? El Estado de derecho es no ocupar las instituciones, ni poner en riesgo los fondos europeos. También es la libertad individual, la propiedad privada, la seguridad personal, la igualdad de oportunidades, no igualitarismo en la mediocridad”, contestó Casado.

“Queremos una España como la que legaron los constituyentes, que nuestros hijos y nietos merecen”, zanjó Casado en los últimos cinco minutos que le ofreció la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, tras haber agotado su turno.

"No dan los números"

Los populares llevan desde el lunes menospreciando la moción de censura porque "no dan los números". El secretario general de los populares, Teodoro García, insistió en que “algunos ven la política como espectáculo, nosotros como solución a los problemas reales”. Las redes sociales de los diputados del PP echaban humo desde primera hora de la mañana.

"Bochornoso espectáculo de Vox en la moción de censura. Que no cuenten con el PP para perder el tiempo. Los españoles nos necesitan, ahora más que nunca", comentó el portavoz adjunto de los populares, José Ignacio Echániz.

"Es un desprecio a los ciudadanos que los que somos servidores públicos tengamos que dedicar tiempo a una moción de censura que es y resultará un fracaso, en vez de tramitar la ley que presentó el PP de protección de la salud tan necesaria para luchar contra la pandemia", señaló la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor.

La mayoría de populares, uno por uno, se han ido pronunciando en contra de la moción mientras se debatía la misma. “Esto no es una moción de censura, esto es una tomadura de pelo. Su propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense”, dijo en rueda de prensa García Egea en relación a la falta de apoyos aritméticos para que la moción de censura triunfe.

“Para que triunfe necesitarían los apoyos de ERC, Convergencia y Bildu”, recordó. “No se puede engañar, no hay alternativa a Sánchez y su gobierno Frankenstein. El verdadero patriotismo es decir la verdad”, continuó el secretario general del PP.

Sin revelar el sentido de su voto, García Egea cargó duramente contra Abascal: “No podemos escuchar tuits en forma de discurso encadenado”. Y, en especial, hizo hincapié en los crítica a Europa del líder de Vox: “Qué error, qué tremendo error de Santiago Abascal atacar a las instituciones europeas”, subrayó el dirigente popular.