Casado reúne a sus barones para recalcular la relación con Vox

26 de octubre de 2020 (06:55 CET)

El líder del PP, Pablo Casado, reunirá mañana, martes, a su barones en el Comité Ejecutivo del partido para explicarles los motivos de su decisión "personalísima" que provocó la ruptura con Vox y su líder, Santiago Abascal, el pasado jueves tras un duro discurso en la moción de censura contra el Gobierno de coalición. Los populares estrenarán estrategia para distanciarse de Vox, volver al centroderecha y recuperar los votos fugados.

Dirigentes populares aplauden la ruptura con Vox y auguran “un antes y un después” tras la moción fallida. El PP ya sabe lo que quiere ser de mayor: "un partido con voz propia, capaz de marcar agenda para gobernar", así lo describen eufóricos varios dirigentes tras la ruptura con Abascal.

Los populares no quieren perder el tiempo y desde este viernes comenzaron con su estrategia de hacer pedagogía en la calle y mostrarse implacables con la gestión del Gobierno. Al menos, esa es la hoja de ruta que se han marcado en los primeros días del 'nuevo PP'. La dirección del partido ya diseña una estrategia a largo plazo para que socialistas y morados no les recuerden aquello de "si piensas como Vox, hablas como Vox y votas lo mismo que Vox...".

Pedagogía y pedir cuentas al PSOE

En el partido de Casado admiten que tienen que hacer "pedagogía" en la calle tras lo sucedido en la moción de censura promovida por Vox contra el Gobierno. No toda la ciudadanía entendió el movimiento del PP contra Vox y así se pudo ver el pasado jueves cuando un grupo de jóvenes se presentó en las puertas de la sede de Génova para increpar a los trabajadores. Fuentes presenciales también cuentan que la sede se llenó de llamadas que pedían explicaciones o afiliados que expresaron su malestar.

Por ello y un día después, la mayoría de dirigentes se puso manos a las obras para ocupar el mayor espacio en medios de comunicación posible. Así aparecieron en prensa, radio, televisión y distintos actos hasta 31 dirigentes repartidos por todo el mapa de España. "Tenemos que explicar bien por qué lo hemos hecho. Un 'no' a Vox no significa un 'sí' a Sánchez", aseguran.

La segunda parte de la estrategia de Casado consiste en pedir cuentas al PSOE por toda la gestión del Gobierno junto a Unidas Podemos. El líder del PP recuperará el próximo miércoles en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, la línea de oposición centrada en la gestión de la pandemia por parte del presidente y le preguntará por la segunda ola de contagios por coronavirus.

También la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, desafiará al Ejecutivo preguntando sobre la separación de poderes y, por consiguiente, la propuesta del Gobierno de coalición para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGJP). Un asunto que los populares estudirán en el Comité Ejecutivo. ¿Aceptará Sánchez sentarse a la mesa a negociar con Casado sin Podemos?

Fuentes populares insisten en que tras la mano tendida de Sánchez para renovar los órganos judiciales, no van a cambiar sus premisas, la principal es que Podemos (partido que está imputado en estos momentos) no se siente en la mesa para negociar.

Pensiones por autónomos

La nueva estrategia de los populares también se centrará en poner contra las cuerdas a los socialistas para conseguir a cambio concesiones. Al igual que hizo llevando la reforma que Sánchez plantea para la Justicia a Bruselas, ahora piden sacar adelante junto a patronal y sindicatos el nuevo sistema de cotización de los autónomos por ingresos reales en el régimen del RETA a cambio de facilitar el pacto por las pensiones, que engloba el Pacto de Toledo.

Fuentes del PP en la Comisión del Pacto de Toledo avisaron que este tema es "fundamental" para poder dar el sí a las recomendaciones sobre las pensiones que previsiblemente se votarán el martes en la Comisión parlamentaria, y que contemplan entre otras propuestas revalorizar las pensiones según el IPC real.

"Es uno de los asuntos prioritarios para el acercamiento y para poder suscribir el documento de recomendaciones de dicho Pacto que el Gobierno se comprometa a incluir las cuotas de los autónomos en la Mesa de Diálogo Social y no proceda de forma unilateral en el proceso de adecuarlas a los ingresos reales de dicho colectivo", advierten desde el grupo parlamentario popular.

Y es que entre la veintena de recomendaciones de los portavoces se encuentra la de emprender un proceso que adecue las cuotas que pagan los autónomos en el RETA a sus ingresos reales, una medida por la que apuesta el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.



Se trata de una exigencia del PP de cara a la próxima reunión del martes, aunque fuentes del partido también señalan que hay algunas diferencias en otras recomendaciones y no descartan presentar votos particulares durante el debate de las recomendaciones en el Pleno del Congreso.



Los portavoces del Pacto de Toledo se reunieron este viernes a puerta cerrada para dar el visto bueno a un texto que será votado la próxima semana y que recoge la exposición de motivos de las recomendaciones y ahonda, sobre todo, en la separación de fuentes de financiación del sistema para que el Estado, vía impuestos o transferencias directas, contribuya a la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Sin miedo en las autonomías

Sobre la mesa de Casado también tendrá el aviso de Vox en Andalucía: "Lo que se siembra es lo que recogerá", dijo su portavoz en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, que suspendió la reunión prevista con el PP para negociar los presupuestos. La advertencia llegó después de que Abascal señalase que no peligraban los gobiernos autonómicos. "Sin miedo", contestan.

Los populares están muy seguros de que Vox no romperá ningun gobierno autonómico, más que nada "porque no les interesa". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, retó este viernes a Vox a retratarse en las autonomías y señaló que sus dirigentes no pueden quejarse del no y las críticas a una moción de censura "presentada contra Pablo Casado".

"Si Vox considera que hay que tumbar los presupuestos de una autonomía porque se han sentido ofendidos en el parlamento, que los ciudadanos sepan que a Vox le importa más lo que digan de él en el parlamento que mejorar la vida de los ciudadanos", dijo el secretario general de los 'populares'.

A juicio del PP también los votantes del partido de Abascal "vieron que ni Vox ni el equipo que lidera Vox está capacitado para liderar España" y les ha dicho que no tienen que "pasar por radicales", que se han sentido "defraudados por el PP" pero que Casado busca "resurgir al PP desde dentro".



“Otros después de militar muchos años, cuando no les gustaban las cosas, cuando no tuvieron hueco se fueron del partido", continuó Egea, defendiendo a Casado como el contrapeso “real” y “racional” a Sánchez.

El PP quiere dejar claro que ha soltado amarras de Vox y busca diferenciarse para recuperar el voto fugado. A partir de este martes, los populares alzan el vuelo con júbilo y fuerza "para ser la verdadera oposición porque somos un partido de gobierno con sentido de Estado", repiten sin cesar.