El conseller de la 'NASA catalana': se lanzarán cohetes desde Lleida

18 de diciembre de 2020 (21:05 CET)

No le ha valido que hasta el The Guardian se hiciera eco de su ocurrencia ni que la prioridad social sea la lucha contra la Covid-19. El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, se ha vuelto a reafirmar en su polémica 'NASA Catalana' y ha asegurado que el aeropuerto de Lleida-Alguaire acogerá un centro para misiones de vuelo suborbital (SpacePort) y un centro de propulsión para cohetes-lanzadera.

Pero las pretensiones de Puigneró no solo se quedan ahí, puesto que ha defendido que Cataluña acogerá un centro de pruebas de propulsión para cohetes lanzadera y hasta un parque empresarial con centro educativo para empresas tecnológicas espaciales. Para el conseller, la autonomía "no será social" mientras no esté conectada "desde el espacio".

#Catalunya tindrà un #SpacePort🚀 i el segon centre de proves de propulsió per a coets-llançadora d’Europa. No serem un país social si no som un país digital, i per ser digital ha de ser un país connectat per terra, mar i espai https://t.co/Co3MgpdXe3#RepúblicaDigital https://t.co/1EGQirTAxi pic.twitter.com/SEC3BwSaWB — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) December 18, 2020

El conseller de Polítiques Digitals ha desafiado a quienes criticaron su proyecto y lo bautizaron como 'NASA catalana': "Decirles a estos críticos que les continuaremos dando más trabajo porque este es uno de los primeros anuncios y vendrán más". "Siento decepcionarles, no tenemos ninguna intención de enviar un astronauta al espacio más que nada porque estamos hablando de nanosatélites; aquí no cabe nadie", ha defendido.

El Govern defiende la viabilidad del proyecto pese a las críticas

Puigneró ha intentado quitarse de encima las críticas relacionadas con la pandemia de la Covid-19, al asegurar que la infraestructura es buena para el territorio: "Cataluña tiene que jugar para generar riqueza". "Estamos ante una crisis global, una crisis que queremos superar, y no dejaremos escapar otra oportunidad en este sentido", ha apostillado.

Según los planes de la Generalitat, el centro de desarrollo de la industria aeroespacial permitirá el lanzamiento de payloads (carga útil transportada por una nave espacial) experimentales y el uso de plataformas con capacidad de vuelo orbital y otras actividades comerciales del sector. Además, pretende ser la primera infraestructura regularmente operativa de este tipo en Cataluña y la segunda en Europa.

El proyecto de Puigneró costará 26 millones de euros

La idea de Puigneró también involucrará a la consellería de Territori i Sostenibilitat, que preside el también miembro de JxCat Damià Calvet. El proyecto tiene un presupuesto de 26 millones de euros que se gastarán entre 2021 y 2025, y se ha convertido en una obsesión para Polítiques Digitals.

¿Cómo se repartirán los 26 millones de euros? Este dinero, que procede de los fondos europeos NextGenerationEU se destinarán de la siguente manera: 10 millones para el "puerto espacial"; 10 millones para el centro de propulsión; y 6 millones para el parque empresarial y el centro educativo.

Puigneró ha explicado que la creación de este "puerto espacial" catalán forma parte del global de su estrategia de economía espacial, donde también se incluye la creación de la Agencia Espacial de Cataluña. El conseller de la Generaliat, que irá en las listas de JxCat, aprovecha la precampaña para alardear de la utilidad de su consellería tras su rol subalterno en la pandemia de la Covid-19 dentro del Govern.