Coronavirus y alimentación: diez consejos que ayudan a protegerse del contagio

Desde que el brote de coronavirus se dio a conocer principios de año en China, mucho se ha avanzado en el conocimiento sobre cómo el virus se transmite, qué efectos tiene el organismo, o qué factores hace más vulnerable a una infección severa. Pero a medida que la segunda ola se agrava en buena parte del mundo, vuelven a surgir los temores y las dudas sobre las posibilidades de contagios.

Ciertas infecciones masivas de Covid-19 vinculados a fábricas de alimentos han avivado nuevamente preocupaciones sobre la posibilidad de contaminación de envases y alimentos. A su vez en los últimos meses la ciencia ha señalado el rol de algunos nutrientes en los casos más graves de coronavirus, vinculando niveles bajos de vitaminas D y K con cuadros más severos.

Pero eso ha podido llevar a su vez a malentendidos por los cuales ciertas personas puedan creer que algunas vitaminas o suplementos tienen el poder de mantenerte a salvo del contagio. Para resolver todas las dudas al respecto, aquí se da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre coronavirus y alimentación, en base a las evidencias más recientes.

¿Se puede contraer el coronavirus a través de los alimentos?

Hasta la fecha no existe evidencia conocida de ningún caso de infección por el nuevo coronavirus a través de alimentos. Así lo remarcan los diversos organismos especializados en salud y alimentación, incluyendo los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial para la salud (OMS) y la Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA)."No existen pruebas de que los alimentos planteen un riesgo para la salud pública en relación con la COVID-19", recalcan.

Los expertos siguen señalando que el principal modo de transmisión de la Covid-19 es de persona a persona, principalmente a través de las gotículas respiratorias que produce alguien infectado al estornudar, toser o exhalar. No obstante, como puntualiza, el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR), los coronavirus "pueden llegar a los productos de panadería o frutas y verduras a través de una persona infectada que estornuda o tose directamente sobre ellos".

En ellos el virus no puede sobrevivir, ya que necesita de un huésped vivo para hacerlo. Por lo que una infección solo se podría producir "si el virus se transmite poco después a través de las manos o de los alimentos a las membranas mucosas de la nariz o los ojos". Lo cual es muy infrecuente.

Para evitar cualquier riesgo es necesario mantener una higiene constante de manos, evitar tocarse la cara si no se han desinfectado las manos y seguir las normas de limpieza de alimentos habitual, que impone la limpieza de frutas y verduras.

¿Cuál es el riesgo de infección por coronavirus a través de envases alimentarios?

Los estudios más recientes apuntan a que el virus que reside en una superficie no contiene capacidad infecciosa, por lo que la transmisión a través de esta vía no es posible. "No hay contagio a través de superficies", explicó en octubre la profesora de medicina en la Universidad de California en San Francisco Monica Gandhi a Nautilus. "Ocurre por estar cerca de alguien que expulsa el virus por la nariz y la boca sin que, en la mayoría de los casos, se dé cuenta de que lo está haciendo".

Si embargo ciertos rebrotes en Pekín, Alemania y Nueva Zelanda durante este verano relacionados con empresas cárnicas y plantas de almacenamientos de congelados, hicieron sonar las alarmas sobre un posible riesgo a través de este tipo de productos.

"Sabemos que los virus generalmente pueden sobrevivir si se congelan. Eso significa que, en teoría, es posible que la infección se propague de esa manera"

"Sabemos que los virus generalmente pueden sobrevivir si se congelan. Eso significa que, en teoría, es posible que la infección se propague de esa manera", señaló entonces a Bloomberg Benjamin Cowling, director de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Hong Kong.

Sobre ello la Comisión Europea asegura que "no hay pruebas de que envases contaminados que han estado expuestos a condiciones y temperaturas diferentes transmitan la infección".

Además, recuerdan que en la Unión Europea los explotadores de empresas alimentarias deben llevar a cabo controles de higiene diseñados para evitar la contaminación del alimento por cualquier patógeno. "Por lo que evitar la contaminación del alimento por el virus responsable del COVID-19 constituirá también uno de sus objetivos", resaltan.

A pesar de ello, el organismo también enfatiza la necesidad de seguir una buena práctica de higiene de manos todas las personas que manipulan los envases, "incluidos los consumidores".

¿Puedo hacer algo para minimizar el riesgo de transmisión de coronavirus por los alimentos en mi casa?

Para sentirte más seguro y reducir todo tipo de riesgo de contagio la Comisión Europea recomienda seguir ciertas pautas en casa en lo relativo a seguridad alimentaria. En primer lugar es especialmente importante lavarse muy bien las manos con agua caliente y jabón, antes y después de hacer la compra.

Es igual de importante que apliques estrictamente en tu cocina las normas de higiene que te protegen habitualmente contra la intoxicación alimentaria. Esto incluye:

Almacenar tu comida de forma adecuada: debe evitarse cualquier contacto entre los alimentos que se toman crudos y los cocinados.

Desechar el embalaje exterior antes de guardarlos.

Lavar sistemáticamente las frutas y hortalizas con agua limpia, especialmente si no va a cocinarlas (si se cocinan, el COVID-19 no sobrevive).

Evitar la contaminación a través de los utensilios de cocina lavándolos cuidadosamente con detergente cada vez que los usas para un ingrediente alimentario diferente.

¿Cómo debo lavar los alimentos para que estén libres de virus?

Los alimentos frescos debes seguir lavándolos como lo hacías antes del coronavirus. Es decir utilizando agua limpia, especialmente cuando se trata de frutas y verduras que vas a consumir crudas. Para los alimentos que no puedas enjuagar sírvete de trapos y cepillos aunque no vayas a comerlos con cáscara.

No utilices nunca jabón, cloro, desinfectante, alcohol ni otros productos químicos para lavar productos frescos, ya que estos podrían pasar a tu organismo y provocarte daños como intoxicaciones.

Según las indicaciones de los CDC,"no está demostrado que condimentos como la sal, el vinagre, el zumo de lima o de limón sean eficaces para quitar los gérmenes de los productos frescos". Lávate siempre las manos antes y después de manipular los alimentos.

¿Hay formas de evitar el contagio al hacer la compra?

La OMS afirma que es seguro ir a supermercados y tiendas siempre que se mantengan unas medidas de seguridad. El mayor riesgo al hacer la compra sigue estando en el contacto cercano con otras personas. Es esencial por ello que mantengas siempre una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros con el resto de clientes y te asegures de llevar bien puesta la mascarilla.

Al entrar en los establecimientos haz uso del gel desinfectante que colocan a la entrada, o utiliza el tuyo. Aunque te desinfectes las manos, evita tocarte la cara hasta lavártelas de nuevo una vez en casa, como recomienda el ministerio de Sanidad.

Desde Sanidad también se aconseja usar guantes desechables para seleccionar frutas y verduras. Por supuesto no acudas nunca a comprar si muestres síntomas compatibles con el COVID-19 o estás en aislamiento o cuarentena.

¿Puedo infectarme de coronavirus al beber de un vaso en un restaurante?

Por el momento no se conoce ninguna transmisión del virus a través de esta vía, como explica el BfR. Según el organismo, una contaminación por coronavirus a través de un vaso requeriría que este hubiera sido previamente usado por una persona infectada — que transmitiera el virus al objeto (por sus manos o saliva)— y de ahí pasara a otro individuo a través "del contacto de la membrana mucosa con el vidrio". Para ello sería necesario o que estas dos personas compartieran un mismo vaso o que este no hubiera sido limpiado correctamente.

Los coronavirus reaccionan de manera sensible a las sustancias que disuelven la grasa —de ahí la efectividad de los jabones o de los alcoholes— por los que al fregar vajillas y cubiertos estos quedan libres de virus. El organismo recomienda lavar los utensilios en el lavavajillas a temperaturas de al menos 60 grados Celsius.

¿Qué nutrientes pueden ayudarte a prevenir una infección por coronavirus?

Nada puede evitar que resultes infectado por el nuevo coronavirus. Pero algunos aspectos de tu salud podrían ayudarte a encarar la enfermedad mejor preparado. Como por ejemplo un buen sistema inmunológico. A este respecto, un estudio de investigadores españoles, ha enumerado las vitaminas y minerales esenciales para reforzar la respuesta inmune de tu organismo:

Vitamina D

Vitamina A

Vitamina C

Folatos

Vitaminas B6 y B12

Zinc

Hierro

Cobre

Selenio

Según los hallazgos de la investigación, "los países con el peor perfil de ingesta de estos micronutrientes (España, Italia, Bélgica, Reino Unido y Francia) son los que han recibido el golpe más fuerte de la pandemia COVID-19".

Para obtener todos ellos la OMS recomienda seguir una dieta sana y equilibrada, rica en cereales integrales, legumbres, verduras, frutas, frutos secos y alimentos de origen animal, especialmente pescados.

¿La vitamina D puede ayudar frente al coronavirus?

Ninguna vitamina, ni ningún alimento puede evitar que te contagies de una enfermedad, incluyendo la que causa el nuevo coronavirus. Por lo tanto, la vitamina D no te asegura estar protegido frente al Covid-19. Lo que sí han apuntado algunas investigaciones es que este nutriente, esencial para tu sistema inminulógico, puede ayudar a tener casos más leves ante un contagio.

En concreto las evidencias encontradas hasta la fecha muestran que bajos niveles de esta vitamina se han vinculado con cuadros más graves de coronavirus.

Otro estudio señaló que las personas con un déficit de vitamina D sin tratar tenían casi el doble de posibilidades de dar positivo por coronavirus en comparación con quienes tenían niveles normales.

¿Qué alimentos son ricos en vitamina D?



La vitamina D puede ser sintetizada por tu cuerpo a través del sol. Tomar cada día 15 minutos de sol en brazos y cara es la forma más efectiva, y barata, de asegurarte los niveles de este nutriente en tu organismo.

Pero también puedes obtenerla de algunos alimentos como el pescado azul, los champiñones, el hígado de ternera, el aguacate, lácteos enteros, yema de huevo y productos, sobre todo lácteos y cereales, fortificados con vitamina D.

¿Tomar suplementos de vitamina D puede prevenir una infección por Covid-19?

No se ha confirmado que los complementos alimenticios curen o alivien enfermedades, por lo que no debes pensar que su consumo puede protegerte del contagio de coronavirus. Si consideras no estar obteniendo los niveles adecuados de ciertas vitaminas o minerales lo mejor es que lo consultes antes con tu médico. Ya que ingerir cantidades en exceso de ciertos nutrientes puede acarrear problemas serios para tu salud.

Hasta contar con una vacuna, la manera más eficaz de protegerte frente al COVID-19 es llevar mascarilla, mantener distancias de seguridad con las personas y lavarte las manos de manera frecuente. Dicho esto, una alimentación sana, equilibrada y basada en alimentos frescos te asegurará un mejor estado de salud en general.

Noticia original: Business Insider

Autora: Cristina Fernández Esteban

