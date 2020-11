Estas son las pruebas que hace la NASA a sus nuevos trajes espaciales

23 de noviembre de 2020 (16:49 CET)

Esta es la transcripción del vídeo.

Narrador: la verdad es que este no es tu traje de baño habitual. En realidad se trata de la 'Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración' de la NASA, o xEMU, el primer traje espacial de vuelo recién creado y desarrollado por la agencia en más de 40 años. Y es lo que los futuros astronautas llevarán puesto cuando finalmente volvamos a la Luna en el año 2025. Pero antes de que sus botas toquen la superficie Lunar, el traje se debe probar rigurosamente.

Amy Ross: sabemos que si no hacemos bien nuestro trabajo, podemos matar a alguien.

Narrador: la prueba no es solo para asegurarse de que funciona. Se trata de asegurarse de que los astronautas que lo usan vuelven a casa a salvo.

Ross: somos un sistema de soporte vital. Y eso es algo que todos sabemos y mantenemos en la mente todos los días mientras hacemos nuestro trabajo, porque la regla número uno es que los miembros de la tripulación vuelvan a casa.

Narrador: ella es Amy. Y Amy tiene que asegurarse de que el traje va a poder con todo. El programa Artemis planea llevar a las tripulaciones al polo sur de la Luna durante meses, en regiones sombrías que podrían bajar a menos de 370 grados Fahrenheit o incluso más. Y los astronautas tendrán que hacer las veces de geólogos, especialmente después del descubrimiento de la NASA de hielo en la Luna, algo que podría ayudar a alimentar los cohetes, convirtiendo la Luna en una estación de gasolinera en su camino hacia Marte. De modo que el proceso de pruebas del xEMU ha sido largo y agotador, con algunas pruebas realizadas el doble de veces de la cantidad recomendada solo para sentirnos seguros.

Todo se ha dividido en tres fases. Desarrollo, verificación del diseño y calificación. La primera fase se trata de finalizar un diseño. Amy y su equipo prueban un montón de diferentes componentes de baja calidad antes de decidir qué diseño van a construir.

Ross: es como un coche. ¿Es buena la dirección? Bueno, hasta que lo pones en un coche es muy difícil de decir. Podemos poner diferentes respaldos y ver, ¿funcionará este mejor que el otro?

Narrador: una vez que se resuelve todo esto, el traje pasa a la etapa de verificación del diseño.

Ross: la idea es que vamos a quedarnos en la Luna durante meses. Y eso significa que tiene que ser muy flexible y capaz, y tiene que ser duradero.

Narrador: hemos estado en la Luna antes, pero no durante tanto tiempo, no en ese punto y no con el conocimiento que tenemos ahora.

Ross: nos piden que vayamos a regiones permanentemente en sombra porque hay gases en esos lugares que permanecen muy, muy fríos. Y estoy ablando de un frío de menos 370 grados Fahrenheit.

Narrador: no trabajarán en temperaturas tan frías, pero el traje tiene que soportar temperaturas tan altas como 250 grados Fahrenheit y tan bajas como -250 grados Fahrenheit, un rango más amplio que nunca. Para asegurarse el aguante, la NASA prueba el traje en lo que básicamente es un gran horno/congelador sellado al vacío, con o sin tripulación.

Ross: la cámara B, una que está aquí en el Centro Espacial Johnson, será la una cámara térmica de vacío para humanos que usaremos. Entraremos allí con un sistema de soporte vital portátil en la espalda, y luego probamos el traje en sus diferentes fases de funcionamiento para asegurarnos de que se mantiene y funciona en el vacío y en los entornos térmicos a los que nos enfrentaremos.

Narrador: junto con la temperatura controlada, el traje debe ser duradero. Cuando fuimos por primera vez a la Luna, los científicos estaban preocupados de que la superficie Lunar cubierta de regolito no soportara el peso e las personas y de las máquinas. Pero el verdadero problema con el regolito es que es afilado y muy polvoriento, algo que podría resentir el funcionamiento de un traje especial. Entonces, ¿cuál es el lugar perfecto para probar la resistencia al polvo?

Ross: en un ambiente polvoriento y rocoso.

Narrador: así es como son las pruebas de durabilidad en el desierto de Arizona.

Ross: y eso te dice qué partes de tu traje se ven afectadas por el polvo, ¿da tantos problemas con el polvo? ¿Su sistema de movilidad es realmente capaz de caminar sobre este terreno tan accidentado? Esa clase cosas.

Narrador: pero el desierto simula el terreno de la Luna y no mucho más. Para probar la movilidad en la gravedad Lunar, los ingenieros tienen que moverse a un lugar más húmedo.

Ross: al igual que el laboratorio de flotabilidad neutral, nuestra gran piscina.

Narrador: en esta piscina gigante, de 40 pies de profundidad, los astronautas pueden ver lo que se siente al estar en la Luna, hasta cierto punto.

Ross: no es como la gravedad de la Luna, porque al tratar de caminar tienes que empujarte a través del agua. Pero como una analogía razonable para hacer algunas actividades, vale.

Narrador: actividades como subir escales, usar herramientas y plantar ceremoniosamente la bandera norteamericana. Estas pruebas permiten a los ingenieros recoger datos objetivos sobre el sistema de soporte vital y la movilidad del traje, pero también datos subjetivos sobre la experiencia de la tripulación al usarlo

Ross: nuestro traje no está preparado hasta que dicen que está preparado y les gusta, y creen que pueden usarlo para hacer su trabajo.

Narrador: ahora, las pruebas de calificación incluyen muchas de las mismas cosas que la propia verificación del diseño, pero hay algunas diferencias clave.

Ross: parte de ello es el papeleo.

Narrador: las cosas se vuelven un poco más estrictas en la etapa de calificación.

Ross: tenemos mucho cuidado para asegurarnos de que entendemos todo lo que se hace con el hardware de vuelo. Si cambias un tornillo, hay un pedazo de papeleo, que dice este nuevo tornillo se ha puesto en esta fecha en este lugar particular.

Narrador: dado que esta es la etapa en que la que el hardware de prueba de baja calidad se cambia por el material de vanguardia listo para el vuelo, las pruebas pueden ir un poco más despacio. Pero al final…

Ross: cuando haces pruebas de calificación, realmente usas eso como una prueba para que todo el mundo ponga delante de todo el mundo que diga que ese traje es bueno para volar en el espacio.

Narrador: y una vez que tienen luz verde...

Ross: es cuando lo pones en el vehículo, lo llevas al espacio y lo usas en una misión.

Narrador: la NASA planea enviar el xEMU para usarlo en la Estación Espacial Internacional en 2023 para recoger datos de vuelo y confirmar el rendimiento general del traje. Es importante señalar que esto no se considera realmente una prueba.

Ross: en la NASA, tenemos que sentir que estamos muy confiados de que ese hardware va a funcionar de la manera en que se requería antes de que lo volemos. No solemos entrar en el vuelo llamándolo una prueba.

Narrador: en cambio, es una misión de datos de vuelo. Y será uno de los últimos grandes hitos antes de que el xEMU esté listo para aterrizar en la Luna. Las pruebas con trajes espaciales pueden llevar años, miles de codazos, e incluso más pruebas de las que podemos enseñar aquí. Pero todo es necesario para asegurar la comodidad, la funcionalidad y, sobre todo, la seguridad de los astronautas de la NASA. Oh, y sé que probablemente tengas curiosidad por saber cómo prueban eso de ir al baño con el traje puesto. Bueno, la NASA básicamente ha creado un pañal.

Ross: y tendemos a usar orina simulada, solo para mantener las cosas ordenadas.

Noticia original: Business Insider

Autores: Michelle Yan, Abby Tang, Dave Mosher