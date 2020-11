"Frustración" en el comité de expertos del consejo de RTVE

02 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

En diciembre se cumplirán dos años desde que la comisión mixta de control de RTVE aprobó el informe de evaluación de candidatos a presidir la corporación pública elaborado por un comité de expertos que el mismo órgano designó. Un total de 21 aspirantes superaron el "aprobado" de 65 de nota mínima que fijaron los sabios para evaluar a los postulantes, algo que los letrados de las Cortes criticarían casi un año y medio después.

Durante los últimos meses, expertos y letrados han tenido intercambios agitados sobre algo que parece absurdo pero en el fondo es el meollo del asunto. ¿Se respetará el criterio del comité, o se reactivará el primer concurso público para nombrar el consejo de administración de RTVE tomando en cuenta a todos los candidatos, incluso a aquellos que no "aprobaron" el examen de los expertos nombrados por la Cámara?

La decisión de PSOE y PP, este pasado jueves, de prescindir del cribado de finalistas del comité de expertos pone fin al enigma que durante meses ha planeado sobre esa incógnita. Y el veterano periodista Diego Carcedo, presidente del comité, explicaba a Economía Digital este viernes que siente que ya no tiene más que decir al respecto. "No puedo decir que me guste, porque me siento frustrado", aseguró.

En 2018, los miembros del comité evaluaron ad honorem todas las candidaturas y elaboraron un informe explicando sus criterios y levantando lista de los que que estimaron mejores para sentarse en el consejo de administración de RTVE. En diciembre de 2019 advertían al Congreso y al Senado (la comisión de control al ente público es mixta) de la urgencia de reactivar el concurso, tras haberse anunciado el Gobierno de coalición.

Y ahora, los expertos se preguntan "para qué hemos servido". "Hemos estado trabajando gratis, somos personas bastante ocupadas, pero lo hemos hecho como se nos pidió y conforme a la ley, y con un abogado letrado de las Cortes que nos acompañó en todas las valoraciones y votaciones", ha afirmado Carcedo.

"¿Para qué he estado pendiente de esto durante meses? Siento que se desperció nuestro trabajo de manera poco explicable", ha añadido. "Pero las Cortes son soberanas. Lo aceptaré como aceptaré cualquier otra decisión parlamentaria que se tome".

Dos años y medio de concurso para presidir RTVE

En julio de 2018, hace ya dos legislaturas y cuando todavía se creía que Rosa María Mateo sería la administradora única de forma interina mientras se resolvía el concurso, partidos de todo el arco parlamentario eligieron a los 17 miembros del comité de expertos que evaluarían a los candidatos al consejo de RTVE: PP (5), PSOE (3), Ciudadanos (2), Podemos (2) y PNV, ERC, Pdecat y Nueva Canarias (5).

Desde el momento en que, en diciembre de 2018, esos expertos entregaron su informe, aprobado por las Cortes, muy poco ha sucedido. 2019 fue el año de las dos elecciones, pero también es cierto que se presentaron muchos recursos después del trabajo de los expertos. En uno y en lo otro se fue ese año, mientras Mateo utilizaba su poder "provisional" para hacer y deshacer en la casa, provocando no pocos problemas.

No obstante, la propia Mateo ha aprovechado cada vez que ha comparecido ante la comisión de control a RTVE para recordar a los parlamentarios que el concurso estaba paralizado y que había que retomarlo. Pero un informe de los letrados con fecha de marzo de 2020, que no se dio a conocer públicamente sino hasta cuatro meses después, complicó aún más el panorama.

Tras el fallecimiento el pasado enero de Alicia Gómez Montano, la candidata mejor valorada por los expertos, la lista de finalistas incumplía el mínimo de paridad de género (de igual forma que lo incumplió el nombramiento de los miembros del comité de expertos) al quedar con solo tres mujeres para un consejo de diez integrantes.

Los letrados sugirieron que, para resolver este problema, podría elegirse a la siguiente mujer en la lista de candidatos según su puntuación o bien elegir al consejo con base en las 95 candidaturas y no en el cribado de los expertos, que es lo que PSOE y PP —que tienen todos miembros de la mesa de la comisión de control a RTVE— han finalmente acordado.

Concurso de RTVE: expertos vs letrados

Antes de llegar a esta situación, expertos y letrados tuvieron un breve debate debido al temor de los primeros y de los propios candidatos finalistas a que el concurso quedara en nada, dado que se había abierto la puerta a prescindir del trabajo de los sabios.

El pasado 13 de julio, 13 de los 17 miembros del comité de expertos enviaron una carta a las presidencias del Congreso y el Senado expresando su "queja y firme protesta ante el informe jurídico" de los letrados que echaría por tierra su selección de finalistas.

Estos expertos, entre ellos el mencionado Diego Carcedo, reprocharon que el informe de los letrados enunciara "opciones contradictorias confusamente amparadas en la misma normativa, defender finalmente la anulación práctica total del consurso público, y animar a la comisión de nombramientos del Congreso y del Senado a llamar y nombrar a cualquiera de los 95 candidatos presentados inicialmente".

Recordando que trabajaron seis meses en la evaluación de los currículos y los proyectos de los candidatos, y que los letrados que tomaron esta decisión no fueron los mismos que aceptaron su cribado en 2018, los expertos alegaron que se pretendía "derribar" todas sus actuaciones en lo que sería "una grave vulneración del marco normativo" que respaldó su labor.

"Llama la atención la coincidencia esencial entre este dictamen jurídico, aparentemente técnico, con las posiciones de lobbies e intereses conocidos que intentan siempre poner palos en las ruedas de la reforma democrática de RTVE, instando a una regresión hacia su principal enfermedad endémica", añadían en su carta los expertos.

El 20 de julio, la Asociación Profesional de Letrados de las Cortes se defendió. Su informe "se elaboró con arreglo a criterios estrictamente jurídicos", afirmaron, "y en coordinación con los letrados que actuaron previamente". Asimismo, se sacudieron de las "veladas acusaciones" de los expertos con respecto a la supuesta influencia política.

Añadieron los letrados su "rechazo y más firme protesta por estas acusaciones que exceden de la crítica legítima y se adentran en un campo que debe quedar proscrito en una sociedad democrática".