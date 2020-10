José Luis Gallego: "He visto a científicos de la ONU llorar de impotencia"

25 de octubre de 2020 (06:55 CET)

"He visto a científicos del panel de expertos de la ONU llorar de impotencia". La imagen mental de esas extenuantes negociaciones en las cumbres del clima la recuerda José Luis Gallego para explicar cómo "tenemos a la mejor generación de científicos que jamás ha tenido la humanidad" y sin embargo no son escuchados. De cómo llegamos aquí, y qué pasará si seguimos así (pista: más pandemias), va el nuevo libro del divulgador ambiental.

Un país a 50 grados. Consecuencias de la pandemia y el cambio climático en España (ED Libros, 2020) nació en pleno auge del coronavirus, cuando el naturista, consultor y autor de más de una veintena de títulos empezó a digerir documentos científicos e informes de casi dos décadas de antigüedad que vaticinaban la emergencia sanitaria que nos ocupa hoy. "Los científicos llevaban muchos años avisando a los gobiernos del riesgo latente", dice.

De la desgracia de la Covid-19 no se puede extraer ningún beneficio, pero sí lecciones y, aunque sepa mal decirlo, oportunidades. En entrevista con Economía Digital, Gallego valora que antes de la pandemia el cambio climático parecía ajeno a nuestros cuerpos, a nuestra salud. La concienciación ha incrementado conforme ha avanzado el siglo XXI, pero el cambio climático hasta hace no mucho era algo del mundo exterior, algo foráneo.

"Es muy fácil crecer económicamente sin asumir costes ambientales"

"Hasta hace poco no se había contemplado la variante sobre la salud humana. Se había concentrado en la diversidad, las temperaturas, los desiertos, los incendios... no habíamos hablado de que el medio ambiente es una amenaza directa a la salud de las personas", afirma, antes de zanjar: "El mejor escudo protector que teníamos contra las pandemias lo hemos hecho añicos, que era la naturaleza".

"Tenemos que prevenir las demás pandemias, porque van a venir"

Según la OMS, la Covid-19 es una zoonosis; una enfermedad o infección transmitida de forma natural de los animales a los humanos. Los científicos, en efecto, han avisado durante muchos años que las zoonosis son una de las múltiples manifestaciones del cambio climático. El consenso científico desde antes de la pandemia exponía que, si los sistemas ecológicos se deterioran, habrían más virus y peligraría más la salud humana.



Un país a 50 grados. Consecuencias de la pandemia y el cambio climático en España, el nuevo libro de José Luis Gallego | ED Libros

Gallego parafrasea al exvicepresidente de EEUU, Al Gore —uno de los pioneros en la lucha contra el cambio climático—, cuando dice que hay verdades que son incómodas. Esta es una de las más incómodas: cuando la pandemia pase, cuando se recupere lo que se puede recuperar de la "normalidad", lo más importante que podemos hacer para evitar una repetición es dejar, por fin, de estresar al planeta. Asumir nuestro lugar en él, con humildad.

"No tiene nada de positivo la Covid-19; es una tragedia humanitaria. Ojalá nunca hubiese ocurrido. Pero seríamos unos necios si nos observásemos y tomásemos nota para que no se vuelva a repetir. Tenemos que prevenir todas las demás, porque van a venir, van a llegar", asegura el escritor ambiental. "Es el concepto de simbiosis, de crecimiento compartido, del que se habla desde la Carta del Indio: formamos parte de una red... no somos la red".

El divulgador lamenta que el ser humano haya perdido el concepto de pertenencia a la naturaleza; que todas sus acciones le sitúen, ya no al margen de la misma, sino por encima. A su juicio, esto solo lleva a "un desarrollo fallido, un desarrollo falso", porque "es muy fácil crecer económicamente sin asumir costes ambientales". La pandemia, en ese sentido, es una prueba más de que el ecosistema del que formamos parte ha dicho "basta ya".

¿Más ciencia y menos política?

Uno de los focos de Un país a 50 grados es la inacción política ante el alud de advertencias de la comunidad científica. Algo que, estima Gallego, no podrá tener más recorrido, toda vez que la sociedad se ha sensibilizado hacia la naturaleza de forma contundente a raíz de la pandemia. "Debemos aprovechar esta circunstancia, que ojalá nunca se hubiese producido, y extraer la enseñanza de que hay que proteger a la naturaleza".

La paradoja de la humanidad es mayúscula. Tiene todo para borrar su daño en el planeta excepto la voluntad. La ciencia y la tecnología están en máximos históricos de desarrollo, pero "todo eso no sirve de nada si quien tiene que tomar las decisiones es un político inepto". "A la ciencia la hemos dotado del don de la tecnología, pero no está siendo creída, y es terrible ver que vamos hacia un desfiladero a 120kmph y gritar 'frena' y que el conductor acelere".

"La ciencia no sirve de nada si quien tiene que tomar las decisiones es un político inepto"

A la imposibilidad de alcanzar acuerdos políticos se suma lo que Gallego llama "ateísmo climático", para referirse a quienes pretenden convertir el cambio climático en una cuestión de fe, "de manera que hay quien cree y quien no cree". Es un hecho científico, exclama, no una forma de ver la vida. Es incontestable, insiste. "Convertir el cambio climático en un espectáculo de opiniones es un error; es paralizante. Hemos perdido demasiado tiempo".

Con su nuevo libro, los lectores se asombrarán de saber que la humanidad sabe desde hace más de un siglo y medio que su estilo de vida daña al planeta. El ambientalismo no es, por tanto, una moda. "Es un concepto que debería haber sido asumido por todos los políticos y los gobiernos. Es ciertamente desesperante, y desmotivador. Lo mejor es que lo podemos evitar, pero también pudimos evitarlo desde un comienzo sin renunciar al desarrollo".

"Hay políticos conservadores que por fin están siendo conservacionistas"

La desesperanza es un lujo inasequible para este franco amante del entorno natural. El reciente documental de Netflix sobre la trayectoria del legendario divulgador ambiental británico David Attenborough es una bocanada de aire en tiempos de angustia. "Se tendría que pasar en todos los colegios", aconseja Gallego, que agradece el mensaje que durante toda la pelicula lanza Attenborough: "Todavía estamos a tiempo de evitar lo peor".



El divulgador ambiental José Luis Gallego | Fotografía cedida por José Luis Gallego

También hay esperanza en la política, a pesar de todo. Los Verdes han crecido en Europa pero, más relevante aún, el Pacto Verde Europeo ha sido impulsado por "la derecha inteligente, la derecha moderna". "Se está produciendo un hecho que tenemos que poner en valor: hay políticos tradicionalmente considerados conservadores que por fin están siendo conservacionistas. Empiezo a escuchar voces en el PP que me parecen sugerentes", señala.

Sería conveniente, eso sí, bajarle a la polarización, y esto aplica también para los movimientos ecologistas. "Hay demasiada gente instalada en el 'contra Iberdrola se vivía mejor' que no está por la labor de intentar razonar las políticas energéticas, de sentarte con tu enemigo ideológico y buscar pactos", lamenta. "Este país está desgastado, tiene los músculos distendidos, ya no de debate sino de pelea. Debemos centrarnos en el debate", exhorta.

Altura de miras, ese es el camino. "Hay momentos en que las paradojas son tan grandes que incluso los que tenemos razón debemos ser moderados". Pero cuando se habla de ambiente, se habla de un asunto capital, insiste; lo demás queda en un segundo plano. "No estamos en una política de buenos y malos. Esto no lo va a salvar un partido o una tendencia, sino la comunión de intereses de todos los partidos para salir de esta todos juntos".

Un país a 50 grados. Consecuencias de la pandemia y el cambio climático en España está a la venta en ED Libros y en las principales librerías de España.

