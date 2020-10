Clara Ponsatí acusa a Europa de encubrir a España

19 de octubre de 2020 (22:00 CET)

Clara Ponsatí vuelve a la carga. La exconsellera de Ensenyament fugada del gobierno de Carles Puigdemont ha vuelto a aprovechar su posición como eurodiputada para arretemer contra España, esta vez con una dura reprimenda a la Unión Europea por ignorar todos los supuestos agravios que en teoría sufrirían los catalanes.

La eurodiputada de JxCat ha acusado a España de usar medios ilegales para perseguir "disidentes" independentistas. La prófuga de la justicia española ha insistido en el supuesto caso de espionaje de algunos políticos independentistas; como fue el caso del presidente del Parlament, Roger Torrent; de España usando un software de espionaje llamdo Pegasus.

Avui, al Parlament Europeu, he reclamat que la Comissió Europea deixi de tolerar que els Estats Membres abusin de la tecnologia per perseguir la dissidència, com és el cas d’Espanya amb el Pegasus. pic.twitter.com/TfwtIwzUC7