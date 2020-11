Nuria Marín: "Hacen falta pasos para resolver la situación de los presos"

09 de noviembre de 2020 (06:55 CET)

Nuria Marín se ha convertido en una figura clave de un PSC que preside desde 2019. Alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat –segunda ciudad de Cataluña– desde 2008, es también presidenta de la Diputación de Barcelona gracias a un pacto con Junts per Catalunya.

Mujer clave en las relaciones con el socialismo español, forma parte de la ejecutiva federal del PSOE desde la renuncia de Nuria Parlón. La dirigente catalana habla en esta entrevista del famoso "diálogo con Cataluña" y hace una radiografía del panorama político en clima preelectoral, además de abordar la crisis de la Covid-19 desde su ciudad, castigada con 579 fallecidos por la pandemia.

Pregunta: ¿En quñe momento se halla L'Hospitalet en esta segunda ola de coronavirus?

Respuesta: Hemos visto cómo crecen los contagios de forma preocupante y estamos un poco a la expectativa respecto a si bajada de la curva que se ha producido se consolida o no; si ya podemos decir que son sólidos los efectos de medidas como el cierre de bares y restaurantes, o el confinamiento nocturno. Vivimos una situación similar a principios de julio como consecuencia de una desescalada demasiado rápida que provocó relaciones sociales de golpe muy intensas.

P: ¿Y en el conjunto de Cataluña, qué balance hace del gobierno que ha tenido la Generalitat?

R: En estos momentos, el cambio de paradigma es evidente. El gobierno que presidió Quim Torra quería llevar a Cataluña hacia la independencia, pero por el camino se ha encontrado una pandemia y una crisis sanitaria para la que no estaban preparados. Este reto lo tenemos que asumir todos y en la misma dirección, independientemente de nuestras discrepancias en la gestión y en la forma de hacer.

P: Usted preside la Diputación de Barcelona gracias a los votos de Junts per Catalunya. ¿Cómo es su relación con JxCat en la Diputación?

R: Es fluida, es correcta y tenemos una muy buena interlocución. Nos entendemos, hemos sido la primera institución, no sé si la única, en aprobar un plan de choque con más de 100M€ con un plan de intervención y de 1.000M€ con el impacto hasta 2023.

Estamos satisfechos y ahora estamos ultimando el presupuesto de 2021 que esperamos que tenga los apoyos necesarios. Tenemos que trabajar por el beneficio de la gente, de los vecinos y las vecinas de la provincia y hacer que seamos adalides de la recuperación.

P: El PSC ha defendido la necesidad de "romper la política de bloques" entre independentistas y no independentistas. ¿Se siente usted pionera en esto?

R: No sé si pioneros o no, pero hay que poner en el centro aquello que nos une. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo con JxCat, lo tenemos clarísimo, lo sabemos, y no hace falta ni discutir: ellos son independentistas y nosotros no. No vamos a perder el tiempo, tenemos muchas cosas que hacer. Ya llegará el momento de marcar posiciones con las elecciones, pero hasta que eso no llegue tenemos que levantar una institución como la Diputación.

P: ¿Es un pacto que se podría trasladar a la Generalitat?

R: Me cuesta creer que sea posible. Tenemos qué ver cuáles van a ser sus objetivos y sus programas electorales, si quieren llevar a Cataluña a la independencia. Necesitamos un cambio donde haya un equipo que tenga claro como trabajar, y que han de orientar a Cataluña a superar esta situación, que se generen oportunidades. Dar esperanza a los jóvenes... ¡a todo el mundo! Y por eso creo que Miquel Iceta es la mejor opción. [Ríe] Perdón por la falca.

P: ¿Es partidaria de un tripartito de izquierdas al estilo Maragall o Montilla, con ERC de aliado?

R: No lo sé. Lo veo difícil porque ERC ya lo ha rechazado, y si una de las partes ya ha dicho que de ninguna manera... No hace falta pensar en esta posibilidad. Primero tenemos que ganar las elecciones y después buscar a aquellos aliados con los que podamos compartir cosas que para nosotros sean fundamentales. Tenemos que esperar a los resultados, ahora toca trabajar para luchar contra la Covid-19. Hacer especulaciones sobre tripartitos quedará en nada, porque el tiempo pasa muy rápido y hay demasiadas incertidumbres.

P: JxCat ya ha dado por muerta la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat sobre "el conflicto catalán". ¿Ha dado los frutos que se esperaba?

R: Ha faltado tanto diálogo, ha habido una falta tan grande de diálogo en el pasado... A todos nos gustaría resolver esto muy rápidamente, pero entre lo que ha pasado estos últimos años y sigue pasando necesitamos tiempo para volver a tener la capacidad de hablar, de entendernos, de llegar a ciertos acuerdos. Esta mesa puede suponer una posibilidad, puede ser una herramienta útil, pero dependerá de las ganas que tengamos de escucharnos.

Poco a poco es lo razonable, es lo que tendríamos que estar haciendo desde hace tiempo. Vuelvo a la pandemia, desde la Generalitat y desde los municipios hemos trabajado unidos, tiene que haber voluntad, estamos en condiciones.

P: ¿Espera que el Gobierno conceda alguna petición de indulto para los presos condenados por sedición?

R: El Gobierno no puede dejar de tramitar la petición de indulto, pero no sé qué pasará. Se tiene que tramitar, aunque eso no presupone que se otorgue o no se otorgue. Esta situación de que los líderes independentistas ya lleven tres años en la cárcel es dura para cualquier persona que tenga que vivirlo y hacen falta pasos para resolver este problema. Pero en fin, no sé, lo primero que se tiene que hacer es pedir el indulto, y eso ya se ha producido. En cualquier caso, es cierto que se han concedido muy pocos en los últimos años, no recuerdo exactamente la cifra, pero estaríamos hablando... ¿De un 1%?

P: ¿Qué le parece la reforma del código penal y del delito de sedición?

R: Probablemente es necesaria la reforma del código penal porque tenemos que homologar nuestra ley con la del resto de Europa. Me parece que no hay ningún otro país europeo donde exista este delito. Todas estas cuestiones se tienen que abordar lo más tranquilamente posible sin que haya estas emergencias que se ponen sobre la mesa. Las cosas se tienen que hacer pausadamente. Repito, es verdad que los líderes independentistas llevan tres años en prisión y que se tiene que solucionar, pero desde las fórmulas que la situación permita.

P: Falta poco para que se cumpla el primer año de gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Ha sido un error para el PSOE incluir a ministros de Podemos?

R: Ha sido totalmente positivo. Primero para los españoles, porque tienen un gobierno que gobierna, que da confianza. Me alegro de que sea un gobierno de izquierdas el que gobierne en España con una crisis sanitaria, económica y social, porque no hubiera sido lo mismo con la derecha. Pese a que son momentos complicados, tenemos el mejor gobierno.

P: ¿Ve al PP acercándose al Gobierno después del discurso de Pablo Casado frente a Santiago Abascal en la moción de censura de Vox?

R: Fue una buena noticia, aunque se tendrá que ver si es maquillaje o un cambio real. Puede haber discrepancias entre el PSOE y el PP, como las que hablábamos antes entre el PSC y JxCat, y es normal en una democracia madura. Los grandes partidos han de poder dialogar y llegar a acuerdos. No es incompatible estar en la oposición o estar en el gobierno para hablar con las otras formaciones que representan a millones de españoles.

P: Como alcaldesa de la segunda ciudad de Cataluña, ¿patinó el Gobierno con el decreto de los remanantes?

A veces los gobiernos tomamos decisiones que no son del todo afortunadas. Después de estos meses, ahora tenemos un buen acuerdo. Tenemos una expresión clara de la apuesta del Gobierno de España con por los ayuntamientos. Hemos demostrado que sabemos gestionar y trabajar en conjunto. Estos recursos son muy importantes, llegarán a vecinos que lo necesitan y a personas por las que las izquierdas siempre trabajamos. Bien acaba lo que mal empieza.

El día a día en L'Hospitalet

P: Sobre la Covid-19 en L'Hospitalet. Muchos vecinos se quejan de grupos de personas en la calle sin mascarilla o alrededor de los bares: ¿Hay un problema de incivismo?

R: Hay una pequeña parte, como en todas las sociedades. La mayoría muy mayoritaria hace un buen uso de la mascarilla y de la distancia social y solo tiene contacto con la burbuja familiar. Es cierto que hay algunas personas que hacen un uso de forma incorrecta, y desde la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra intentamos que esto desaparezca. El concejal de Seguridad me comentó que durante los tres primeros días hubo muy pocas personas que se saltaron el confinamiento, aunque durante el fin de semana hubo llamadas para reclamar presencial policial y se multiplicaron las sanciones.

P: ¿Falta vigilancia policial en l'Hospitalet?

R: La Guardia Urbana ha reforzado su presencia: se han incorporado 34 nuevos agentes durante el mes de agosto. También, hemos vuelto a convocar nuevas plazas de agentes de la Guardia Urbana y esperamos que terminen de aterrizar 12 Mossos en l'Hospitalet. Acordamos con el conseller Miquel Buch que llegaríamos a los 50, la realidad es que han sido estos 38 y estamos a la espera de los pendientes.

P: Cosme Toda es un proyecto que ha levantado varias protestas. ¿Cómo piensa el ayuntamiento gestionar un tema que afecta al patrimonio cultural?

R: Es un proyecto que se había aprobado hacía años y justo hace unos meses se pudo llevar adelante. Nos parece una modificación positiva, un cambio radical donde los vecinos en lugar de tener un espacio cerrado, tendrán un espacio abierto, con nuevas viviendas que son necesarias para que nadie se vaya de la ciudad y de los espacios libres, zonas verdes y equipamientos de la ciudad. Hay mucha fijación en algún hallazgo. Todo lo que forma parte de nuestra historia está documentado y hay un trabajo de personas entendidas en el asunto que nos aconsejan qué hacer. Nadie tiene que sufrir.

P: ¿Necesita la ciudad más densa de España 900 nuevas viviendas?

R: Lo que está claro es que con una ciudad de más de 90.000 personas se tiene que ir renovando su parque de vivienda: algunos edificios quedan obsoletos y se tienen que sustituir por otros del siglo XXI. Respeto mucho a los vecinos que no están de acuerdo y sus protestas, aunque algunas estén motivadas por fuerzas políticas, digámoslo claro. Es normal que no haya unanimidad y haya una pequeña parte en desacuerdo, pero desde el gobierno municipal entendemos que es positivo.

P: Sobre el escándalo del Consell Esportiu, dos de sus concejales (Cris Plaza y Cristian Alcázar) están siendo investigados: ¿Les expulará si hay apertura de juicio oral?

R: Tenemos unas reglas internas en el PSC que respetaré y acataré. Es una cuestión que está en los juzgados y con la que colaboraremos para que se pueda demostrar la verdad. No tengo nada más que añadir, todo lo que es normativa interna del partido la acataremos como hemos hecho siempre, y con confianza en la justicia.

P: Se ha especulado sobre su futuro. ¿Se ve de alcaldesa en 2023?

Finalizar mi mandato es mi prioridad, es mi día a día. Estoy ilusionada pese al momento complejo. Con las acciones que llevamos a cabo estamos ayudando a muchas personas y a muchas familias. Esta es una ciudad que tiene proyectos ilusionantes. Quizás es demasiado pronto para hablar de futuro, pero no me imagino otra perspectiva que no sea la de continuar.

P: ¿Entonces se puede hablar de 2023 "y más alla"?

R: [Ríe] Siempre que tenga la confianza de mis vecinos. Yo estoy muy a gusto como alcaldesa de una ciudad muy trabajadora y donde se reconoce el trabajo bien hecho.

