Las noticias más importantes de hoy, martes 7 de diciembre

Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

Puedes seguir toda la actualidad desde nuestra portada ➜

1. Galán engorda su eólica para sacarla a bolsa 10 años después de la aventura de Iberdrola Renovables

Iberdrola es la energética española que más decididamente ha apostado por las renovables, no solo por convencimiento sino, sobre todo, por rentabilidad. Se nota en la cuenta de resultados, pero además, intenta sacarle rendimiento atrayendo inversores. La idea de sacar parte de ese negocio a bolsa va tomando forma, aunque no es la primera vez que lo hace y la experiencia de hace algo más de una década no es precisamente halagüeña.

Lea más sobre Galán ➜

2. Caixabank, BBVA y Santander duplican el número de gestores virtuales mientras aceleran el cierre de oficinas

Caixabank, BBVA y el Banco Santander han aprovechado los Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para reubicar a cientos de empleados que trabajaban en una sucursal, a pie de calle, en centros de atención en remoto. El uso acelerado de los canales digitales, sobre todo a raíz de la pandemia, ha llevado a la gran banca a duplicar o triplicar la plantilla en estas filiales.

Lea más sobre Caixabank ➜

3. Sánchez Llibre esperará a Garamendi para convocar las elecciones de Foment en 2022

Foment del Treball ya sondea su calendario electoral a un año vista. La patronal catalana debe convocar elecciones en 2022, pero no lo hará hasta que la CEOE haya hecho lo propio debido a que quiere tener claros los representantes que enviará a la organización empresarial nacional. Sánchez Llibre gana tiempo, aunque no confirmó que se presentaría oficialmente.

Lea más sobre Sánchez Llibre ➜

4. Celsa mira a Francia y Estados Unidos a la espera de la SEPI

La firma metalúrgica contempla oportunidades de expansión en ambos países con la ayuda del fondo de rescate para empresas estratégicas

Lea más sobre Celsa ➜