Los 20 mejores juegos gratis que puedes encontrar en Steam

Si el aburrimiento se ha adueñado de ti, tienes ganas de probar un buen juego para PC, pero no tienes dinero para gastar, ¡no te preocupes! Steam, la plataforma de juegos de Valve, tiene un montón de juegos gratuitos y excelentes. Hay de todo: aventuras para un solo jugador, divertimentos online, títulos largos, títulos cortos…

Aquí tienes 20 de estos mejores juegos gratuitos para Steam, ¡pasa una buena partida!

Un clásico para pasarlo en grande entre amigos. Es un juego de acción sin parar: avanza por diversos mapas mientras eliminas a un montón de aliens con hasta 7 jugadores más. El juego original ya tiene un montón de contenida, pero si aun así quieres más, descarga Reactive Drop, su expansión, con más mapas, armas, enemigos, modificadores…

El Battle Royale que durante un tiempo logró hacer temblar a Fortnite. Es ideal si SOLO quieres disparar en un Battle Royale en lugar de ponerte a construir. Es un juego muy energético además; siempre estás deslizándose, corriendo por las paredes, aterrizando en un sitio o despegando en otro. Y tiene un genial sistema para dar órdenes o feedback a tus compañeros sin necesidad de hablar. ¡Ideal para gente tímida!

El mejor juego de lucha inspirado en Super Smash Bros. que no es un Smash. Es mucho más técnico y menos permisivo que el juego de Nintendo, así que recomiendo armarte de paciencia al principio. Se va actualizando con nuevos luchadores. Incluye crossovers con series como The Walking Dead, Hora de Aventuras o Tomb Raider. Aunque normalmente las estrellas invitadas son de pago.

EL juego gratuito de Steam por excelencia. Casi nueve años después de su lanzamiento, GO sigue siendo fluido, sencillo de jugar pero difícil de dominar. Advertencia: si eres nuevo en este shooter online, es normal que dures poco al principio. Pero este Counter-Strike tiene una de las mejores curvas de aprendizaje; acabarás aprendiendo, notarás mejoría y te enorgullecerás de tus victorias en equipo.

Los Crusader Kings no son exactamente juegos de estrategia; son juegos de rol medieval súper completos. No te dejes engañar por su presentación austera; las infinitas posibilidades de Crusader Kings 2, junto con su libertad de acción, consiguen enganchar a cualquiera. Y cuando creas que tu reinado de casi 200 años no puede ser superado en extravagancia, la siguiente partida te sorprenderá aún más.

Cry of Fear empezó como un mod para Half-Life 1 (sí, el 1). Tuvo tanto éxito que sus creadores invirtieron cuatro años en crear un juego hecho y derecho. Es una aventura de terror a rebosar de contenidos: modo solitario o cooperativo para hasta 4 jugadores, campañas extras creadas a petición de los jugadores, 24 armas, 20 finales diferentes y muchos, muchos sustos.

Bungie demostró ser la reina de los shooters con sus Halo. Con Destiny 1, la desarrolladora mejoró los controles, el feedback de las armas… Y Destiny 2 subió aún más su listón. Acabas enganchado a su ciclo de visitar un planeta ― elegir misiones ― eliminar enemigos ― visitar otro planeta ― elegir misiones… por los geniales tiroteos que no dejan de ocurrir. Tienes además contenido gratuito a rabiar.

El juego empieza como una novela visual al uso: eres un nuevo estudiante que se acaba apuntando a un club de literatura compuesto por chicas guapas. Parece la típica aventura de amoríos, ¿verdad? Error. La trama no tarda mucho en torcerse y a pasar a convertirse en un título muy, muy oscuro y terrorífico. Un clásico oculto que te aguarda en Steam.

Uno de los MOBA (Batallas Multijugador Online en Arenas) más veteranos. Es ideal si estás buscando un juego por equipos para jugar con amigos o conocidos. El juego te guiará muy bien al inicio para que no te líes y, una vez te sepas sus mecánicas, tendrás cientos de horas para conocer y controlar sus más de 100 campeones. Aviso: es posible que si te guste DOTA 2 acabes odiando League of Legends y viceversa.

Por norma general, los juegos basados en películas son regulares. Pero este juego corto que salió para promocionar Los Mercenarios 3 es una pequeña delicia. Es sencillo: aleatoriamente controlar a uno de los personajes de la peli mientras matas enemigos y salvas a gente. Pero hay mucho caos, mucha destrucción, muchas armas y mucha acción.

Un juego perfecto para dejar abierto en una pestaña aparte e ir abriendo para descansar entre tarea y tarea. No es un Fallout de rol, sino que coge el concepto de los refugios y lo convierte en un juego de gestión y mantenimiento. No te preocupes: es muy sencillo, al fin y al cabo era originalmente un juego para móviles.

Si siempre has soñado con visitar la vasta Tierra Media de El Señor de los Anillos, este es tu juego. Tras casi ¡14 años! En total, TLORO cuenta con todas las regiones de este mundo, y te permite convertirte en elfo, hobby, enano… Además, la trama se ha extendido hasta más allá de los libros: puedes descubrir qué ocurrió después de que Aragorn fuera coronado rey de Gondor, y acompañar a Gandalf a explorar un Mordor ausente de Señor Oscuro pero todavía repleto de peligros.

El mejor Diablo que no se llama Diablo… y que algunos consideran mejor que Diablo. Un tremendo juego de rol de acción que no ha dejado de crecer y mejorar desde su debut como beta en 2011. Decenas de mapas, objetos, un sistema de mejora de personaje tan completo como complejo… y los únicos micropagos son cosméticos, no afectan para nada a la jugabilidad y no separa a la audiencia.

El juego más anime de la lista, y la mejor recomendación si eres fan de Sword Art Online (ya que los juegos oficiales de SAO con un poco meh). Clases diferentes que probar, un combate que lleva ya décadas refinándose, una historia sorprendentemente intrigante y mucho, mucho, mucho contenido y misiones gratuitos. Pronto llegará una suerte de versión 2.5 pero seguramente será de pago.

El MOBA que se juega en cámara en tercera persona en lugar de usando vista aérea. Por lo tanto no contemplas todo el mapa como en LoL o en DOTA 2. Eso significa que la comunicación entre miembros de un equipo es más clave que nunca. Como contrapunto, sus controles se parecen más a los de un juego de acción, así que es un “mi primer MOBA” ideal.

Fortnite + poderes mágicos = Spellbreak. En este Battle Royale, te unes a un grupo de hechiceros que se enfrenta a otros bandos. Existen muchas magias elementales y todas ellas interaccionan entre sí o con el entorno de forma original. Por ejemplo, congela el suelo y podrás patinas sobre él para huir rápidamente del enemigo. O lanza una bola de fuego a una miasma tóxica para que estalle. Spellbreak se va actualizando poco a poco y ahora tiene un inicio de Modo Campaña.

Aunque en apariencia sea un juego online, Star Wars: TOR es prácticamente una experiencia para un solo jugador, ¡y qué experiencia! Cada una de las ocho clases para escoger (Jedi, Cazarrecompensas, Agente Imperial) tiene su propia forma de jugar y su propia trama, con sus personajes, misiones secundarias y, lo más chulo de todo, ¡decisiones! Cada campaña te puede durar 80 horas, así que calcula la de tardes que te puedes pasar disfrutando sin pagar un duro.

Cuanto menos sepas de esta corta aventura narrativa, mejor. Lo único que tienes que saber es que encarnas a una tal Ms. Appleton, y que una extraña voz en tu cabeza te pedirá crear una cena especial para unos clientes extraños. Es como un cuento para antes de irte a dormir. Aviso: no apto para gente sensible.https://www.youtube.com/embed/OJxvom6g7vw?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.es

Pese a su veteranía (¡14 años!), aún no existe un shooter online tan rejugable como Team Fortress 2. No te engañes por sus opciones iniciales: hay un montón de modos y armas extras que añaden mucha variedad y horas de juego para las nueve clases disponibles. Sus micropagos son exclusivamente cosméticos. Puedes vivir sin ellos.

Muchos juegos online tienen un gran problema: los recién llegados tienen problemas para ponerse al día debido a la cantidad de contenido disponible. Warframe es la excepción porque se renueva constantemente y elimina todo lo viejo que sobra. Así que siempre es buen momento para convertirse en ninja espacial y viciarse a sus sistemas de recompensas y mejora de personajes.

Noticia original: Business Insider

Autor: Daniel Cáceres