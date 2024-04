El pasaporte es un documento oficial emitido por un gobierno que certifica la identidad y la nacionalidad de una persona. En España, este es expedido por los órganos competentes de la Administración General del Estado y, respecto a sus características, todos los pasaportes españoles son biométricos.

Para pedirlo o renovarlo, el ciudadano deberá sacar una cita previa en una comisaría de dos formas: llamando al 060 o por internet a través de este enlace.

Leer más: Cómo pedir cita para renovar el DNI

Una vez acordada la fecha, tendrás que dirigirte a una comisaría presentando tu DNI vigente y una fotografía reciente y a color (formato 32 x 26 mm con fondo blanco uniforme, sin gafas oscuras). Solo si ese mismo día renovaste tu DNI, no tendrás que aportar una foto.

Recuerda que el costo del trámite es de 30 euros y puedes pagarlo en la oficina donde te expiden el documento o por la misma web de cita previa. Si tienes la tarjeta de familia numerosa no tendrás que pagar nada.

Si las fechas para sacar tu pasaporte no coinciden con tu viaje, puedes tramitarlo sin cita previa en las oficinas de las provincias en las que puedas obtenerlo. No obstante, no es tan seguro que te atiendan, por lo que debes tomar tus precauciones.